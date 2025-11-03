Frankfurt am Main (ots) -Die ING Deutschland startet ihre diesjährigen Black Weeks mit attraktiven Aktionen für Neu- und Bestandskundinnen und -kunden. Vom 3. bis zum 30. November 2025 warten zahlreiche Prämien, Bonuszinsen und Vorteilsangebote rund um Giro-, Extra- und Geschäftskonten sowie Versicherungen.Die Angebote der Black Weeks 2025:- 200 Euro Gutschrift für die Eröffnung des ersten Girokontos oder Girokonto Future. Voraussetzung sind zwei monatliche Geldeingänge von mindestens 1.000 EUR (bzw. 700 Euro bei unter 28 Jahren) und die Zustimmung zu "Tipps für Sie persönlich".- Bis zu 200 Euro Gutschrift für das erste Geschäftskonto (Business Banking), abhängig von der Anzahl qualifizierter Transaktionen innerhalb von sechs Monaten.- 2,75 % p. a. für vier Monate auf bis zu 250.000 Euro bei Eröffnung des ersten Extra-Kontos.- 2,75 % p. a. für vier Monate auf bis zu 1.000.000 Euro bei Eröffnung des ersten Business Extra-Kontos- 75 Euro Empfehlungsbonus für jedes neu geworbene Extra-Konto (bis zu fünf Empfehlungen).- Bis zu 30 Euro Cashback für Bestandskundinnen und -kunden bei Abschluss einer Kfz-Versicherung über die ING.Alle Details sowie die Teilnahmebedingungen gibt es hier: https://www.ing.de/lp/blackweeks/Pressekontakt:ING DeutschlandAlexander BaumgartTel.: +49 (0) 151 161 22 786E-Mail: alexander.baumgart@ing.deOriginal-Content von: ING Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59133/6150237