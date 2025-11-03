kundenservice@finanzen100.de

Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für die Allianz mit einem Kursziel von 431 € bestätigt. Angesichts eines anhaltenden, wenn auch moderaten Gewinnwachstums je Aktie dürften die Aktienbewertungen im Versicherungssektor weiter steigen, hieß es in der Freitag veröffentlichten Branchenstudie. Die wahre Stärke des Sektors liege in der Fähigkeit der Unternehmen, stetig steigende Dividenden auszuschütten. Die Allianz-Aktie (KGV 12,8) kann aktuell mit einer Dividendenrendite von rund 4,7 % punkten. Seit Mai befindet sich der Dax-Titel in einer volatilen Seitwärtsbewegung, die nach oben vom Jahreshoch bei 380,3 € begrenzt wird.