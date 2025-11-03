Anzeige
Mehr »
Montag, 03.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2PHG5 | ISIN: ATFREQUENT09 | Ticker-Symbol: FQT
Xetra
03.11.25 | 15:15
77,60 Euro
+11,49 % +8,00
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
FREQUENTIS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FREQUENTIS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
76,6077,2015:34
76,4077,2015:33
Dow Jones News
03.11.2025 14:09 Uhr
244 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Frequentis AG: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/03.11.2025/13:33 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Frequentis AG, Innovationsstraße 1, 1100 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Erwerb/Veräußerung von Finanz- oder sonstigen Instrumenten

3. Meldepflichtige Person

Name: Johannes Bardach

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Frequentis Group Holding GmbH CDS Capital GmbH

5. Datum der Schwellenberührung 30.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     67,83         0                     67,83      13.280.000 
Schwellenberührung 
 Situation in der 67,83         0,00                   67,83 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
ATFREQUENT09 1.087.766         7.920.000          8,19           59,64 
  Summe:                      9.007.766                        67,83

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Ziffer      Name    Direkt kontrolliert   Direkt gehaltene    Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
                  durch Ziffer   Stimmrechte in Aktien (%)  sonstige Instrumente (%)  beiden (%) 
1       Johannes Bardach           8,19           0               8,19 
2       Frequentis Group 1          29,82           0               29,82 
       Holding GmbH 
3       CDS Capital GmbH 1          29,82           0               29,82

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Im Zuge einer Abspaltung zur Aufnahme wurde die Hälfte der bisher von der Frequentis Group Holding GmbH (FN 477997 m) an der FREQUENTIS AG gehaltenen Stimmrechte, dh 3.960.000 Stimmrechte (dies entspricht rund 29,82% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG, auf die ebenfalls von Herrn Johannes Bardach kontrollierte CDS Capital GmbH (FN 658406 w) abgespalten. Die von dieser Spaltung betroffenen 3.960.000 Stimmrechte an der FREQUENTIS AG wurden in der Meldung vom 30.09.2025 gemäß -- 131 BörseG 2018 als Finanzinstrument der CDS Capital GmbH ausgewiesen. Mit der nun erfolgten Durchführung der Spaltung hält die CDS Capital GmbH kein Finanzinstrument gemäß -- 131 BörseG 2018 mehr und halten die Frequentis Group Holding GmbH und die CDS Capital GmbH nunmehr jeweils direkt 3.960.000 Stimmrechte (dies entspricht jeweils rund 29,82% des Aktienkapitals und der Stimmrechte) an der FREQUENTIS AG (an der Gesamtzahl der direkten und indirekten Stimmrechte und des Aktienkapitals von Herrn Johannes Bardach an der FREQUENTIS AG ist keine Änderung eingetreten).

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Frequentis AG 
           Innovationsstraße 1 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Stefan Marin 
Tel.:         +431811501074 
E-Mail:        stefan.marin@frequentis.com 
Website:       www.frequentis.com 
ISIN(s):       ATFREQUENT09 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel) 
Weitere        Regulierter Markt in Frankfurt 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762173180299 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 07:33 ET (12:33 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.