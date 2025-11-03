Sidney/Redmond - Microsoft baut seine Kapazitäten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI) durch eine Vereinbarung mit dem australischen Rechenzentrum-Anbieter Iren aus. Der Tech-Riese kauft Cloud-Kapazitäten im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar (rund 8,4 Mrd Euro), wie Iren am Montag mitteilte. Zwanzig Prozent davon seien als Vorauszahlung geplant. Iren beschafft sich das dafür notwendige Zubehör, unter anderem die GB300-Architektur von ...

