Der neue Wechselrichter von SMA verfügt über ein integriertes Energiemanagement, eine hohe Flexibilität durch fünf MPP-Tracker und erfüllt aktuelle Cybersicherheitsstandards. Mit dem neuen Sunny Tripower X 60 bringt der deutsche Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA ein neues Gerät auf den Markt. Der Solar-Wechselrichter ist speziell auf die Anforderungen gewerblicher PV-Anlagen abgestimmt. Das neue Gerät soll über flexible Einsatzmöglichkeiten verfügen und auf Dächern, Carports oder in Freiflächenprojekten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.