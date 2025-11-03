Der neue Wechselrichter von SMA verfügt über ein integriertes Energiemanagement, eine hohe Flexibilität durch fünf MPP-Tracker und erfüllt aktuelle Cybersicherheitsstandards. Mit dem neuen Sunny Tripower X 60 bringt der deutsche Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA ein neues Gerät auf den Markt. Der Solar-Wechselrichter ist speziell auf die Anforderungen gewerblicher PV-Anlagen abgestimmt. Das neue Gerät soll über flexible Einsatzmöglichkeiten verfügen und auf Dächern, Carports oder in Freiflächenprojekten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
