Mega-Partnerschaft mit Nvidia
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|180,46
|180,50
|15:56
|180,38
|180,46
|15:53
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|15:38
|Amazon meldet OpenI KI-Deal über 38 Milliarden Dollar mit Nvidia-Chips
|Neue Hype-Meldung für die KI-Blase! Hauptsache es kommen die Wörter OpenAI und Nvidia darin vor? Dazu noch das Wort Amazon, wie wunderbar!? Um Punkt 15 Uhr kam die Meldung. Amazon stellt OpenAI Kapazitäten...
► Artikel lesen
|15:38
|Opening Bell: US-Tech-Aktien starten freundlich in den November; Nvidia, Kenvue, Kimberly-Clark, ...
|An den US-Börsen bahnt sich für Technologiewerte nach deren jüngste Stärke ein guter Start in den November an. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den von der Tech-Branche dominierten...
► Artikel lesen
|15:38
|Future Summit 2025 to host leaders from NVIDIA, AWS Canada, Alberta government, and more
|15:36
|Amazon, OpenAI ink massive $38B deal to supply 'hundreds of thousands' of Nvidia GPUs
|15:30
|Nvidia To Rally Around 73%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NVIDIA CORPORATION
|180,32
|+2,76 %