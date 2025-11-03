An den US-Börsen bahnt sich für Technologiewerte nach deren jüngste Stärke ein guter Start in den November an. Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den von der Tech-Branche dominierten Nasdaq 100 0,6 Prozent höher auf 26.018 Punkte. Der stärker für Standardwerte bekannte Dow Jones Industrial wurde knapp unter seinem Freitagsniveau taxiert. An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Deals, die die großen US-Konzerne international ...Den vollständigen Artikel lesen ...
