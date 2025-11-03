Julie Dehaene-Puype tritt Kyowa Kirin als neue Präsidentin der Region International bei

Jeremy Morgan wird nach einer zweimonatigen Übergangsphase Ende Dezember 2025 in den Ruhestand treten

Kyowa Kirin International ("KKI"), ein Konzernunternehmen der Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, "Kyowa Kirin"), einem in Japan ansässigen globalen Specialty-Pharmaunternehmen, gab heute die Ernennung von Julie Dehaene-Puype zur Präsidentin für die Region mit Wirkung zum 1. November 2025 bekannt. Julie tritt die Nachfolge von Jeremy Morgan an, der seit 2023 als Präsident für die Region International tätig war. Morgan wird bis Ende 2025 als Berater für das Unternehmen tätig sein und in Zusammenarbeit mit Dehaene-Puype für einen erfolgreichen und reibungslosen Übergang sorgen.

"Wir freuen uns sehr, Julie als Präsidentin von KKI in unserem Unternehmen willkommen zu heißen", sagte Tomohiro Sudo, Chief International Business Officer von Kyowa Kirin. "Julie bringt umfangreiche Erfahrungen aus ihrer 25-jährigen Karriere in der globalen Biotech- und Pharmabranche mit. Ich bin überzeugt, dass ihr Fachwissen und ihre große Leidenschaft und Fürsorge für Menschen und Patienten wesentlich zum zukünftigen Wachstum von KKI beitragen werden, damit Patienten wieder lächeln können, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihr auf unsere Vision für 2030 hinzuarbeiten."

"Ich möchte Jeremy Morgan im Namen von Kyowa Kirin danken", sagte Dr. Abdul Mullick, Präsident und COO von Kyowa Kirin. "Für seine unerschütterliche Führungsstärke und Fürsorge für die Mitarbeiter von KKI und dafür, dass er die Patienten an erste Stelle gestellt hat. Von dem Moment an, als Jeremy zu KKI kam, brachte er Zielstrebigkeit und Energie für die Bedürfnisse der Gemeinschaften mit, denen wir dienen. Wir danken Jeremy für den bleibenden Eindruck, den er während seiner Zeit an der Spitze von Kyowa Kirin hinterlassen hat, und dafür, dass er das Unternehmen durch eine Transformation zu einer stabilen, wachsenden Organisation geführt hat, die unser Ziel, Menschen zum Lächeln zu bringen, wirklich lebt."

Julie Dehaene-Puype kommt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der globalen Pharmaindustrie zu Kyowa Kirin, die sie in den Bereichen General Management, Commercial Operations, New Product Development und Regulatory Affairs gesammelt hat. Julies Hintergrund umfasst Positionen in einer Reihe von globalen Pharmaunternehmen, darunter Mundipharma, Takeda, Merck/MSD und Schering-Plough. Julie ist außerdem als Non-Executive Director im Vorstand von Lytix Biopharma tätig.

"Ich freue mich sehr, zu Kyowa Kirin zu kommen einem Unternehmen mit einer 76-jährigen Tradition in Wissenschaft, Innovation und Partnerschaft und einem starken Engagement für die Verbesserung der Versorgung bei seltenen Krankheiten und in der Onkologie", erklärte Dehaene-Puype. "Schon seit meinen ersten Tagen spüre ich die Leidenschaft und Motivation der Menschen bei KKI, die ein gemeinsames Ziel verbindet: mehr Menschen zum Lächeln zu bringen. Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Kollegen zusammenzuarbeiten, um noch mehr für die Patienten zu erreichen, die uns ihr Vertrauen schenken."

Julie hat einen Doktortitel in Pharmazie, einen Master in pharmazeutischen Regulierungsangelegenheiten und einen Master in Biologie und Medizinwissenschaften von der Universität Lille in Frankreich. Sie hat in Frankreich, Belgien, der Schweiz und den USA gelebt und gearbeitet. Derzeit lebt sie in der Schweiz und wird regelmäßig in der Zentrale in Marlow, Großbritannien, sowie in den Länderbüros in der gesamten Region anwesend sein.

Der heute bekannt gegebene Führungswechsel spiegelt die Veränderungen in den Führungspositionen des gesamten Unternehmens wider. Anfang des Jahres kündigte das globale Unternehmen eine neue duale Führungsstruktur mit CEO und COO an, um das weitere Wachstum des Unternehmens zu unterstützen. Abdul Mullick wurde zum Präsidenten und COO ernannt und wird die Ausführung aller Geschäftsaktivitäten auf globaler Ebene überwachen

Über Kyowa Kirin

Kyowa Kirin verfolgt das Ziel, neuartige Medikamente mit lebensveränderndem Nutzen zu entdecken. Als globales Specialty-Pharmaunternehmen mit Sitz in Japan investieren wir seit mehr als 70 Jahren in Arzneimittelforschung und biotechnologische Innovationen. Derzeit arbeiten wir an der Entwicklung der nächsten Generation von Antikörpern sowie Zell- und Gentherapien mit dem Potenzial, Patienten mit schweren und seltenen Erkrankungen zu helfen. Unser gemeinsamer Einsatz für unsere Werte, nachhaltiges Wachstum und das Ziel, Menschen zum Lächeln zu bringen, verbindet uns in unseren vier Regionen: Japan, Asien-Pazifik, Nordamerika und EMEA/International.

Mehr über die Geschäfte von Kyowa Kirin erfahren Sie unter: https://www.kyowakirin.com.

