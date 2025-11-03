

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



03.11.2025 / 17:06 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Lawrenz

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 353,90 EUR 38.929,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 353,90 EUR 38.929,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT





03.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News