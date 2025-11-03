Anzeige
Der menschliche Genius hinter den Maschinen: Telescope Innovations und der Aufstieg der autonomen Wissenschaft
WKN: 912146 | ISIN: AT0000741301 | Ticker-Symbol:
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
WIENER PRIVATBANK SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WIENER PRIVATBANK SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
03.11.2025 18:09 Uhr
181 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)

Wiener Privatbank SE: Veröffentlichung gemäß -- 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta000/03.11.2025/17:35 UTC+1) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach -- 135 Abs. 2 BörseG

Beteiligungsmeldung

1. Emittent Wiener Privatbank SE, Parkring 12, 1010 Wien, Österreich

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person

Name: ALPHA BULGARIA AD Registrierter Sitz und Staat: Sofia, Bulgarien

4. Namen der Aktionäre (sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt) Alternative Investment Fund "Alpha Fund" AD

5. Datum der Schwellenberührung 29.10.2025

6. Gesamtpositionen der meldepflichtigen Person 

% der Stimmrechte, die  % der Stimmrechte, die die Finanz-/    Total von   Gesamtzahl der 
           zu Aktien gehören   sonstigen Instrumente repräsentieren   beiden in %   Stimmrechte des 
              (7.A)            (7.B.1 + 7.B.2)        (7.A + 7.B)    Emittenten 
 Situation am Tag 
    der     0,5          0                     0,5       5.004.645 
Schwellenberührung 
 Situation in der 9,55          0                     9,55 
vorherigen Meldung

7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle

7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören 

ISIN der   Absolut direkt (-- 130  Absolut indirekt (-- 133   Direkt in % (-- 130   Indirekt in % (-- 133 
  Aktien      BörseG 2018)        BörseG 2018)        BörseG 2018)       BörseG 2018) 
AT0000741301 0             25.158           0,00           0,50 
  Summe:                      25.158                         0,5

7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 

Art des Instruments Verfalldatum Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                        Summe:           0         0

7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. -- 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                    Summe:           0        0

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: 

Direkt     Direkt gehaltene   Direkt gehaltene Finanz-/  Total von 
  Ziffer       Name       kontrolliert   Stimmrechte in Aktien  sonstige Instrumente (%)  beiden (%) 
                    durch Ziffer       (%) 
1       ALPHA BULGARIA AD             n/a           n/a             n/a 
2       Alternative Investment 1         0,5           n/a             0,5 
       Fund "Alpha Fund" AD

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: Stimmrechte nach der Hauptversammlung:

10. Sonstige Informationen

Alternative Investment Fund "Alpha Fund" AD hat am 29.10.2025 452.842 Aktien an der Wiener Privatbank SE verkauft, womit eine Schwellenunterschreitung gemäß -- 130 BörseG einherging.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Wiener Privatbank SE 
           Parkring 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Charlotte Newby, Investor Relations 
Tel.:         +43 1 534 31-246 
E-Mail:        charlotte.newby@wienerprivatbank.com 
Website:       www.wienerprivatbank.com 
ISIN(s):       AT0000741301 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762187700289 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 03, 2025 11:35 ET (16:35 GMT)

© 2025 Dow Jones News
