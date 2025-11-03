Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 novembre/November 2025) - Advanced Gold Exploration Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every ten (10) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 7,999,016 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on November 5, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

Advanced Gold Exploration Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque dix (10) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 7 999 106 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 5 novembre 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 6 NOV 2025 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 6 NOV 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 6 NOV 2025 Symbol/Symbole: AUEX NEW/NOUVEAU CUSIP: 00792D 20 2 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 00792D 20 2 3 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 00792D103/CA00792D1033

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)