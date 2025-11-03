ZF und Bosch bereiten wegen anhaltender Chip-Engpässe Kurzarbeit vor. Betroffen sind als Standorte Schweinfurt und Salzgitter.Engpässe bei Chips halten an - weswegen ZF vorsorglich Kurzarbeit vorbereitet. Das Unternehmen teilte am Montag mit, die Ankündigung geschehe trotz gewisser Fortschritte in politischen Verhandlungen. "Es ist unklar, in welchem Umfang und mit welcher Geschwindigkeit Lieferungen aus China wieder aufgenommen werden könnten", sagte ein ZF-Sprecher. Der deutsche Automobilzulieferer ZF plant, am Standort Schweinfurt Kurzarbeit einzuführen, da die Versorgung mit Halbleitern eingeschränkt ist, teilte ein Vertreter der Gewerkschaft IG Metall mit. "Die konkreten Regelungen …

