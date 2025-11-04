Sie haben die Rally bei Silber verpasst? Kein Problem. In der aktuellen Konsolidierung bieten sich neue Chancen. First Majestic Silver hat Rekordzahlen veröffentlicht. Beim Silber-Basisinvestment sehen Analysten weiteres Kurspotenzial. Zumal der CEO weiterhin einen Silberpreis von über 100 USD erwartet. Dass die Aktie von Silver North Resources ein Hebel auf den Silberpreis sein kann, hat sie in der jüngsten Rally gezeigt. Nach der Konsolidierung und mit hochgradigen Ergebnissen im Rücken, dürfte dies auch in Zukunft gelten. Dagegen ist bei Steyr Motors die Prognose 2025 in Gefahr. Der Wachstumsmotor stottert aufgrund schleppender Entscheidungsprozesse.

