Palantir übertrifft alle Erwartungen: Dank des KI-Booms steigen Umsatz und Gewinn rasant. Der Datenanalyse-Spezialist hebt seine Prognose an - und zählt nun zu den wertvollsten Tech-Unternehmen der Welt.Der US-amerikanische Datenanalysespezialist Palantir Technologies hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und zugleich einen optimistischen Ausblick für das Schlussquartal gegeben. Treiber des Erfolgs ist und bleibt der Boom rund um künstliche Intelligenz, der die Nachfrage nach den Analyseplattformen des Unternehmens weiter beflügelt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 63 Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar und lag damit deutlich …