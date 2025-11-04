EQS-News: R. Stahl AG
R. STAHL veröffentlicht Neunmonats-Zahlen - Nachfrage bleibt zurückhaltend
Waldenburg, 4. November 2025 - Die schwierige weltwirtschaftliche Lage sowie die anhaltenden Unsicherheiten aufgrund möglicher Handelskonflikte beeinflussen und verzögern die Investitionsentscheidungen der Kunden. Das wirkt sich negativ auf das Geschäft von R. STAHL aus. Die Nachfrage nach elektrischem Explosionsschutz hat sich im Laufe des Jahres in nahezu allen Kundenbranchen abgekühlt.
Auftragseingang sinkt nach neun Monaten um 6,7 % auf 238,1 Mio. € - Auftragsbestand liegt bei 105,8 Mio. €
Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2025 mit 105,8 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert von 107,9 Mio. € und um 10,0 Mio. € über dem Orderbestand zum Jahresende 2024 (95,8 Mio. €).
Umsatz nach neun Monaten um 12,1 % unter Vorjahr - alle Absatzmärkte verzeichnen Rückgänge
Gute Ertragskraft im dritten Quartal - Maßnahmen zur Kostenreduktion greifen
So hat R. STAHL im dritten Quartal die Ertragskraft trotz rückläufiger Erlöse verbessert. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen stieg von Juli bis September 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € auf 11,3 Mio. €. Damit konnte das Unternehmen allerdings den Ergebnisrückstand aus dem ersten Halbjahr 2025 nicht ausgleichen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ging insgesamt in den ersten neun Monaten 2025 um 7,9 Mio. € auf 20,2 Mio. € zurück. Die Ertragskraft, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, fiel im gleichen Zeitraum von 10,7 % im Vorjahr auf 8,8 %. Verantwortlich für die niedrigere Profitabilität waren im Wesentlichen der Umsatzrückgang sowie tariflich bedingt höhere Personalkosten. Das Konzernergebnis verringerte sich von Januar bis September um 10,1 Mio. € auf - 2,4 Mio. €. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von - 0,38 € (Vorjahr: 1,18 €).
Der Free Cashflow war in den ersten neun Monaten 2025 mit - 12,6 Mio. € (Vorjahr: - 1,0 Mio. €) aufgrund des geringeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capitals rückläufig. Die Eigenkapitalquote verringerte sich zum 30. September 2025 auf 25,1 % (31. Dezember 2024: 27,3 %).
R. STAHL bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025
"Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft unserer Kunden deutlich eingetrübt. Um der schwachen Nachfrage nach R. STAHL Produkten und Dienstleistungen adäquat gegenzusteuern, werden wir die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenanpassung weiter konsequent umsetzen. Darüber hinaus werden wir weiter an der Reduzierung der Kosten und der Erhöhung der Effizienz in allen Bereichen des Unternehmens arbeiten. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass R. STAHL die derzeitig herausfordernde Situation meistern wird und schnellstmöglich den profitablen Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzt", sagt Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL.
Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das dritte Quartal bzw. 9M 2025 nach IFRS
Über R. STAHL - www.r-stahl.com
