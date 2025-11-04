EQS-News: R. Stahl AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung

R. STAHL veröffentlicht Neunmonats-Zahlen - Nachfrage bleibt zurückhaltend Nach dem starken Auftragseingang im ersten Quartal 2025 hat sich die Ordertätigkeit im zweiten und dritten Quartal abgeschwächt. In den ersten neun Monaten 2025 lag der Wert der Bestellungen bei 238,1 Mio. € (Vorjahr: 255,2 Mio. €).

Der Umsatz geht aufgrund der zurückhaltenden Nachfrage von Januar bis September um 12,1 % auf 229,8 Mio. € zurück.

Das EBITDA vor Sondereinflüssen hat sich im dritten Quartal positiv entwickelt und legte um 28,8 % auf 11,3 Mio. € zu. In den ersten neun Monaten verringerte es sich von 28,1 Mio. € im Vorjahr auf 20,2 Mio. €. Das Unternehmen setzt die im zweiten Quartal eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung konsequent um.

Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin einen Konzernumsatz zwischen 320 Mio. € und 330 Mio. €. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert R. STAHL einen Wert zwischen 25 Mio. € und 30 Mio. €. Waldenburg, 4. November 2025 - Die schwierige weltwirtschaftliche Lage sowie die anhaltenden Unsicherheiten aufgrund möglicher Handelskonflikte beeinflussen und verzögern die Investitionsentscheidungen der Kunden. Das wirkt sich negativ auf das Geschäft von R. STAHL aus. Die Nachfrage nach elektrischem Explosionsschutz hat sich im Laufe des Jahres in nahezu allen Kundenbranchen abgekühlt. Auftragseingang sinkt nach neun Monaten um 6,7 % auf 238,1 Mio. € - Auftragsbestand liegt bei 105,8 Mio. €

Nachdem im ersten Quartal der Auftragseingang mit 98,8 Mio. € noch sehr hoch war, war der Wert der Bestellungen im zweiten Quartal (67,0 Mio. €) und dritten Quartal (72,2 Mio. €) niedriger. Von Januar bis September 2025 verringerte sich der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 6,7 % auf 238,1 Mio. € (Vorjahr: 255,2 Mio. €). Während das Ordervolumen in Asien leicht zulegte, verzeichnete R. STAHL in den anderen Regionen - vor allem in der Zentralregion (Afrika, Europa ohne Deutschland) - in den ersten drei Quartalen 2025 niedrigere Auftragseingänge. Der Auftragsbestand lag zum 30. September 2025 mit 105,8 Mio. € leicht unter dem Vorjahreswert von 107,9 Mio. € und um 10,0 Mio. € über dem Orderbestand zum Jahresende 2024 (95,8 Mio. €). Umsatz nach neun Monaten um 12,1 % unter Vorjahr - alle Absatzmärkte verzeichnen Rückgänge

Die Umsätze im dritten Quartal 2025 (78,6 Mio. €) übertrafen zwar die Erlöse des zweiten (77,9 Mio. €) sowie des ersten Quartals (73,3 Mio. €), blieben aber insgesamt auf niedrigem Niveau. Nach neun Monaten fiel der Umsatz von R. STAHL um 12,1 % von 261,4 Mio. € im Vorjahr auf 229,8 Mio. €. Während sich die Erlöse in der Zentralregion (- 5,9 %) unterproportional verringerten, lag der Rückgang in Deutschland in etwa im Konzerndurchschnitt (- 13,7 %). Die Absatzregionen Amerika (- 16,2 %) und Asien/Pazifik (- 22,8 %) verzeichneten von Januar bis September höhere Umsatzeinbußen. Gute Ertragskraft im dritten Quartal - Maßnahmen zur Kostenreduktion greifen

Der Vorstand hat im zweiten Quartal 2025 Maßnahmen eingeleitet, um die Kostenstrukturen - vor allem die Personalkosten - an die rückläufige Nachfrage anzupassen und die Profitabilität von R. STAHL zu sichern. Die Maßnahmen werden konsequent umgesetzt und beginnen zu greifen. So hat R. STAHL im dritten Quartal die Ertragskraft trotz rückläufiger Erlöse verbessert. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen stieg von Juli bis September 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € auf 11,3 Mio. €. Damit konnte das Unternehmen allerdings den Ergebnisrückstand aus dem ersten Halbjahr 2025 nicht ausgleichen. Das EBITDA vor Sondereinflüssen ging insgesamt in den ersten neun Monaten 2025 um 7,9 Mio. € auf 20,2 Mio. € zurück. Die Ertragskraft, gemessen an der EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen, fiel im gleichen Zeitraum von 10,7 % im Vorjahr auf 8,8 %. Verantwortlich für die niedrigere Profitabilität waren im Wesentlichen der Umsatzrückgang sowie tariflich bedingt höhere Personalkosten. Das Konzernergebnis verringerte sich von Januar bis September um 10,1 Mio. € auf - 2,4 Mio. €. Dies entspricht einem Ergebnis je Aktie von - 0,38 € (Vorjahr: 1,18 €). Der Free Cashflow war in den ersten neun Monaten 2025 mit - 12,6 Mio. € (Vorjahr: - 1,0 Mio. €) aufgrund des geringeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capitals rückläufig. Die Eigenkapitalquote verringerte sich zum 30. September 2025 auf 25,1 % (31. Dezember 2024: 27,3 %). R. STAHL bestätigt Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Aufgrund des andauernd herausfordernden konjunkturellen Umfelds rechnet R. STAHL auch für das vierte Quartal 2025 bestenfalls mit einer geringfügigen Belebung der Geschäftsaktivitäten. Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2025 nach wie vor einen Konzernumsatz zwischen 320 Mio. € und 330 Mio. €. Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert R. STAHL weiterhin einen Wert zwischen 25 Mio. € und 30 Mio. € und rechnet mit einem ausgeglichenen Free Cashflow. Für das Gesamtjahr 2025 wird ein leichter Rückgang der Eigenkapitalquote im Vergleich zum Vorjahreswert erwartet. "Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten haben die Investitionsbereitschaft unserer Kunden deutlich eingetrübt. Um der schwachen Nachfrage nach R. STAHL Produkten und Dienstleistungen adäquat gegenzusteuern, werden wir die bereits eingeleiteten Maßnahmen zur Kostenanpassung weiter konsequent umsetzen. Darüber hinaus werden wir weiter an der Reduzierung der Kosten und der Erhöhung der Effizienz in allen Bereichen des Unternehmens arbeiten. Der Vorstand ist zuversichtlich, dass R. STAHL die derzeitig herausfordernde Situation meistern wird und schnellstmöglich den profitablen Wachstumskurs der Vorjahre fortsetzt", sagt Dr. Mathias Hallmann, CEO von R. STAHL. Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das dritte Quartal bzw. 9M 2025 nach IFRS in Mio. € Q3 2025 Q3 2024 Veränd.

in %



9M 2025



9M 2024

Veränd.

in % Umsatz 78,6 87,4 -10,1 229,8 261,4 -12,1 Deutschland 18,1 21,6 -15,9 53,6 62,1 -13,7 Zentralregion1) 37,9 39,3 -3,5 112,8 119,9 -5,9 Amerika 8,9 10,0 -11,4 26,7 31,9 -16,2 Asien/Pazifik 13,7 16,5 -17,3 36,6 47,5 -22,8 EBITDA vor Sondereinflüssen2) 11,3 8,8 +28,8 20,2 28,1 -28,0 EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen2) 14,4 % 10,0 % 8,8 % 10,7 % EBITDA 8,9 8,7 +1,8 16,3 27,7 -41,0 EBIT 4,0 4,1 -4,5 2,1 14,5 -85,2 Konzernergebnis 2,6 1,8 +40,2 -2,4 7,7 n. a. Ergebnis je Aktie (in €) 0,39 0,28 +39,3 -0,38 1,18 n. a. Auftragseingang 72,2 74,4 -2,8 238,1 255,2 -6,7 Auftragsbestand zum 30. September 105,8 107,9 -1,9 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 3,8 9,8 -61,0 -2,1 8,9 n. a. Free Cashflow 0,5 6,0 -92,0 -12,6 -1,0 n. a. Abschreibungen 4,9 4,6 +7,5 14,2 13,2 +7,7 Investitionen 3,3 3,8 -11,5 10,4 9,8 +5,8 30. Sep. 2025 31. Dez. 2024 Veränd.

in % Bilanzsumme 275,8 265,2 +4,0 Eigenkapital 69,2 72,3 -4,4 Eigenkapitalquote 25,1 % 27,3 % Nettofinanzverbindlichkeiten3) 45,5 28,8 +57,7 Nettofinanzverbindlichkeiten inkl. Leasingverbindlichkeiten 59,7 45,0 +32,8 Mitarbeiter4) 1.686 1.743 -3,3

1) Afrika und Europa ohne Deutschland

2) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

3) ohne Pensionsrückstellungen und ohne Leasingverbindlichkeiten

4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100% werden als >+100% angegeben, Veränderungsraten <-100% als "n. a." (nicht anwendbar). Hinweis

Die Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2025 steht auf unserer Internetseite unter folgendem Link zum Download bereit: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte . Finanzkalender 2026

4. Februar Hamburger Investorentag HIT

24. Februar Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025

16. April Geschäftsbericht für das Jahr 2025

7. Mai Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026

16. Juni 33. ordentliche Hauptversammlung

6. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026

5. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2024 erwirtschafteten 1.743 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von rund 344 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5). Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

