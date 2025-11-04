Rote Zahlen erwartet: Die Aufwärtsbewegung vom Wochenauftakt dürfte am Dienstag schon wieder verpuffen. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra berechnete der Broker IG den DAX knapp ein Prozent tiefer bei 23.935 Punkten. Damit setzt sich die jüngste Seitwärtsbewegung um die Marke von 24.000 Zählern fort.Mit dem erwarteten Rückgang folgt der deutsche Leitindex den negativen Vorgaben der asiatischen Börsen. In Tokio, Shanghai und Seoul verzeichneten die Märkte deutliche Verluste. "An Asiens ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär