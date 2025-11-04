Rote Zahlen erwartet: Die Aufwärtsbewegung vom Wochenauftakt dürfte am Dienstag schon wieder verpuffen. Rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra berechnete der Broker IG den DAX knapp ein Prozent tiefer bei 23.935 Punkten. Damit setzt sich die jüngste Seitwärtsbewegung um die Marke von 24.000 Zählern fort.Mit dem erwarteten Rückgang folgt der deutsche Leitindex den negativen Vorgaben der asiatischen Börsen. In Tokio, Shanghai und Seoul verzeichneten die Märkte deutliche Verluste. "An Asiens ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.