Die Deutsche Rohstoff AG hat die Platzierung ihrer neuen Unternehmensanleihe 2025/30 (ISIN: DE000A460CG9) mit einem Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro erfolgreich abgeschlossen - und das deutlich früher als geplant. Aufgrund der starken Nachfrage institutioneller wie auch privater Investoren war die Emission erheblich überzeichnet, sodass die Zeichnungsfrist bereits heute (und somit eine Woche vor dem geplanten Zeichnungsende) ...

