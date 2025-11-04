EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Research Update

IBU-tec: Montega nimmt Coverage mit Kursziel 21,00 Euro und Empfehlung "Kaufen" auf Research Report unterstreicht herausragende Position von IBU-tec als einziger europäischer LFP-Hersteller

"Umsatz und Ergebnis dürften in wenigen Jahren neue Dimensionen erreichen"

Umsatzerwartung von Montega für 2028 bei 84 Mio. Euro und EBITDA von 12,5 Mio. Euro prognostiziert Weimar, 4. November 2025 - Die Montega AG hat die Coverage der Aktie der IBU-tec advanced materials AG ("IBU-tec", ISIN: DE000A0XYHT5) aufgenommen. In der Initial Coverage-Studie mit dem Titel "The heat is on" stuft Montega die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 21,00 EUR ein. Der Schlusskurs (XETRA) am 31.10.2025 lag bei 18,65 Euro. Besonders hervorgehoben wird in der Studie die starke Positionierung von IBU-tec als einziger europäischer Hersteller von LFP-Kathodenmaterialien im industriellen Maßstab. Insbesondere die jüngste intensivierte Kooperation mit PowerCo (siehe Ad-hoc-Mitteilungen vom 6. Oktober 2025) werde laut Montega zu einem starken Umsatz- und EBITDA-Anstieg in den kommenden Jahren führen. So schätzt Montega, dass der Geschäftsbereich der Batteriematerialien bis 2028 rund 59 % der Gesamterlöse des IBU-tec-Konzerns ausmacht (2024: 19 %). Demnach rechnet Montega für 2028 mit einem Konzernumsatz von rd. 84 Mio. Euro (2024: 50,6 Mio. Euro). Auch geht Montega bis dahin von einem überproportionalen EBITDA-Anstieg auf ca. 12,5 Mio. Euro (2024: 1,0 Mio. Euro) aus, bei einer EBITDA-Marge von 15,0 % (2024: 2,0 %). Im Jahr 2026 soll das EBITDA laut des Research-Berichts bei 5,0 Mio. EUR liegen, bei Umsätzen von 43 Mio. EUR. Mit dem Aufbau der neuen Großanlage zur LFP-Produktion in Bitterfeld im Jahr 2028 erwartet das Research-Haus auch in den Folgejahren ein hochprofitables Wachstum. Analyst Patrick Speck schreibt: "Wir sind zuversichtlich, dass auch der zweite Teil des Transformationsprozesses zu einer 'Battery Company' gelingt, sodass Umsatz und Profitabilität des Konzerns in wenigen Jahren neue Dimensionen erreichen dürften."



Die Studie von Montega befindet sich in der Rubrik "Investor Relations" auf der IBU-tec-Unternehmenswebseite: www.ibu-tec.de Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 230 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends - besonders dem Klima- und Umweltschutz - langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt edicto GmbH

