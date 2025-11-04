Endgültige Zahlen gab es am Dienstag vom Turbinenbauer Nordex. Nach der Anhebung der Prognose Ende Oktober gab es zwar kaum noch Überraschungen, die Aktie zeigt sich im schwachen Marktumfeld allerdings schwach. Das 52-Wochen-Hoch bei 27,26 Euro bleibt dennoch weiter in Reichweite.Nordex hatte in der vergangenen Woche die EBITDA-Prognose angehoben und stellt nun eine Marge für das Gesamtjahr zwischen 7,5 und 8,5 Prozent in Aussicht. Zuvor waren es lediglich fünf bis sieben Prozent. Der Umsatz soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...