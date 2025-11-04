First Graphene startet Großversuch mit 600 Tonnen CO2-reduziertem Zement in UK

Anzeige / Werbung
First Graphene hat angekündigt, im Dezember 2025 rund 600 Tonnen eines neuartigen Zements auf Basis von PureGRAPH in Großbritannien in die Praxis zu bringen. Der Baustoff, der mit Graphen-Nanopartikeln versetzt ist, soll nicht nur die CO2-Emissionen im Herstellungsprozess senken, sondern auch die mechanischen Eigenschaften verbessern. Mehrere Industriepartner sollen das Material in konkreten Anwendungen testen, darunter Dachziegel, Bahninfrastruktur und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.
Großversuch mit 600 Tonnen Graphen-Zement
Nach Unternehmensangaben werde Breedon Group als Partner von First Graphene das Material am Standort Hope Cement Works in Derbyshire produzieren. Der Zement enthalte rund drei Tonnen PureGRAPH CEM - ein Zusatzstoff auf Basis von Graphen. Das Unternehmen teilte mit, dass der neuartige Zement an ausgewählte Bau-, Material- und Forschungspartner in Großbritannien verteilt werde. Die Beimischung von Graphen ermögliche es, den Anteil von CO2-intensivem Klinker zu reduzieren, was laut Unternehmensangaben eine Emissionsminderung von bis zu 16 Prozent zur Folge haben könne.
