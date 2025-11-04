EQS-News: Rockwell Automation
DUSSELDORF, Deutschland, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der SPS 2025 in Nürnberg (25.-27. November) seine neuesten Innovationen vorstellen.
Unter dem Motto "Gestaltung der Zukunft von Industriebetrieben" zeigt das Unternehmen, wie Hersteller ihre Produktionsprozesse durch die nahtlose Integration von Design, Betrieb und Instandhaltung optimieren können.
"Hersteller in der DACH-Region setzen zunehmend auf intelligente Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Vincenzo Monaco, Managing Director DACH bei Rockwell Automation. "Auf der SPS 2025 zeigen wir, wie digitale Zwillinge, KI-gestützte Abläufe und I/O-Plattformen der nächsten Generation ein schnelleres, intelligenteres und widerstandsfähigeres Maschinendesign ermöglichen."
Zu den Highlights am Stand von Rockwell gehören:
Diese und andere Lösungen können Besucher am Stand 320 in Halle 3C erleben und mit Experten über ihre spezifischen Herausforderungen bei der Automatisierung sprechen.
Darüber hinaus wird Rockwell Automation auch Teil des diesjährigen Konferenzprogramms sein und das Know-how des Unternehmens live auf der Bühne in Halle 3C präsentieren:
Weitere Informationen zu der Teilnahme von Rockwell Automation auf der SPS 2025 finden Sie unter.
Über Rockwell Automation
Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.
