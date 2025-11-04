EQS-News: Rockwell Automation / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Rockwell Automation präsentiert die Zukunft der industriellen Fertigung auf der SPS 2025



04.11.2025

DUSSELDORF, Deutschland, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der SPS 2025 in Nürnberg (25.-27. November) seine neuesten Innovationen vorstellen. Unter dem Motto "Gestaltung der Zukunft von Industriebetrieben" zeigt das Unternehmen, wie Hersteller ihre Produktionsprozesse durch die nahtlose Integration von Design, Betrieb und Instandhaltung optimieren können. "Hersteller in der DACH-Region setzen zunehmend auf intelligente Technologien, um wettbewerbsfähig zu bleiben", so Vincenzo Monaco, Managing Director DACH bei Rockwell Automation. "Auf der SPS 2025 zeigen wir, wie digitale Zwillinge, KI-gestützte Abläufe und I/O-Plattformen der nächsten Generation ein schnelleres, intelligenteres und widerstandsfähigeres Maschinendesign ermöglichen." Zu den Highlights am Stand von Rockwell gehören: Eine neue Ära der industriellen Steuerung: Angesichts der zunehmenden Komplexität in der Fertigung behindern Altsysteme, die auf proprietären Technologien basieren, häufig die Flexibilität und Integration. Die ControlLogix® 5590 speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ermöglicht es Herstellern, ihre Abläufe zu optimieren und intelligente Systeme sicher und zuverlässig über eine einheitliche Steuerungsplattform zu skalieren.





Neue I/O-Lösung: Da Fertigungsumgebungen zunehmend dynamisch und vernetzt sind, ist die Fähigkeit, sich schnell an Systemarchitekturen anzupassen, wichtiger denn je. Das flexible Eingabe-/Ausgabesystem PointMax I/O unterstützt Hersteller bei der Bewältigung der zunehmenden Komplexität industrieller Abläufe durch sein modulares Design, das skalierbare und rekonfigurierbare I/O-Implementierungen ermöglicht.





Industrielle KI: FactoryTalk® Analytics LogixAI® ermöglicht es Fachpersonal für Betriebstechnologie, Produktionsprozesse zu optimieren. Durch die kontinuierliche Überwachung des Produktionsbetriebs trifft die KI Vorhersagen über Prozesse, sodass Anwender und Techniker Konzepte des maschinellen Lernens anwenden können, um Qualitätsprobleme frühzeitig zu erkennen und die Integrität der Prozesse zu schützen.





Digital Twin-Technologie: Die Industrie verlangt zunehmend nach flexiblen und anpassungsfähigen Designprozessen, um den Herausforderungen moderner Fertigungsumgebungen gerecht zu werden. Mit der Emulate3D®-Software können mechanische Designs digital zum Leben erweckt werden. Die virtuelle Inbetriebnahme von Steuerungssystemen und Maschinenkonzepten verkürzt die Entwicklungszeit und minimiert Risiken. Diese und andere Lösungen können Besucher am Stand 320 in Halle 3C erleben und mit Experten über ihre spezifischen Herausforderungen bei der Automatisierung sprechen. Darüber hinaus wird Rockwell Automation auch Teil des diesjährigen Konferenzprogramms sein und das Know-how des Unternehmens live auf der Bühne in Halle 3C präsentieren: Pavel Matejka, Produkt Manager EMEA, spricht am Dienstag, 25. November, um 13:40 Uhr und am Mittwoch, 26. November, um 15:00 Uhr über "Die nächste Generation von I/O: Intelligente und störungsresistentere industrielle Abläufe".





Michael Maurer, Team Leader Domain Experts & Solution Consultants, hält einen Vortrag über "Konstruktionszeiten reduzieren, Produktivität steigern: Rockwell Automation trifft Eplan" am Mittwoch, 26. November, um 11:40 Uhr und am Donnerstag, 27. November, um 11:20 Uhr. Weitere Informationen zu der Teilnahme von Rockwell Automation auf der SPS 2025 finden Sie unter . Über Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automation und digitalen Wandel. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-prasentiert-die-zukunft-der-industriellen-fertigung-auf-der-sps-2025-302598848.html



