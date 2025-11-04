Hinter der Aktie des deutschen Sportartikelausrüsters liegt eine Phase mit großen Herausforderungen und Einschnitten.Der Aktienkurs von Puma spricht diesbezüglich Bände. Noch im Oktober 2021 notierte die Aktie weit oberhalb von 100 Euro. Das sind Kursbereiche, von denen die Puma-Aktie aktuell nur "träumen" kann. Kürzlich stand die Veröffentlichung der Q3-Daten an. So richtig überzeugen konnten die Daten nicht. Die Reaktion der Puma-Aktie fiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
