Hinter der Aktie des deutschen Sportartikelausrüsters liegt eine Phase mit großen Herausforderungen und Einschnitten.Der Aktienkurs von Puma spricht diesbezüglich Bände. Noch im Oktober 2021 notierte die Aktie weit oberhalb von 100 Euro. Das sind Kursbereiche, von denen die Puma-Aktie aktuell nur "träumen" kann. Kürzlich stand die Veröffentlichung der Q3-Daten an. So richtig überzeugen konnten die Daten nicht. Die Reaktion der Puma-Aktie fiel ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.