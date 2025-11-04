Eigentlich ist Puma eine gute Marke. Das Unternehmen besteht seit 77 Jahren, immer wieder feierten Sportler mit Produkten aus dem Haus herausragende Erfolge - Usain Bold zum Beispiel oder Lothar Matthäus, Johan Cruyff, Diego Maradona oder Pelé -, der Puma springt und landet meist hart. Der Marke Puma fehlt es an Kontinuität und wohl auch an einem guten Management. Die Produkte sind entweder heiß begehrt oder werden eher verramscht, so wie derzeit. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.