Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MaaT Pharma SACA Company Name: MaaT Pharma SACA ISIN: FR0012634822 Reason for the research: Initiation of coverage Recommendation: BUY from: 04.11.2025 Target price: EUR 17 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research on 04/11/2025 initiated coverage on MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822 / Bloomberg: MAAT FP). Analyst Christian Orquera placed a BUY rating on the stock, with a EUR 17.00 price target.



Abstract:

Founded in 2014 and headquartered in Lyon, France, MaaT Pharma is a clinical-stage biotechnology company pioneering microbiome-based therapies (aka microbiotherapies) to improve survival outcomes in oncology through immune modulation. The company's approach targets all stages of cancer treatment, aiming to restore and rebalance host-gut microbiome interaction in immune-compromised patients-a major unmet medical need. Lead candidate Xervyteg (MaaT013), generated by MAAT Pharma's proprietary AI-powered technology platform gutPrint, is poised to become the first approved full-ecosystem microbiome therapy in Europe and globally in oncology. In its phase 3 trial, Xervyteg demonstrated a 12-month survival rate of ~54%, more than tripling historical outcomes (~15%), underscoring its very strong clinical benefit. Market launch in Europe is expected in H2 2026, and we estimate peak sales of ~€117m. Commercialisation will be conducted by UK-based Clinigen, a specialist in complex hospital-based therapies - an ideal partner for a first-in-class, biologically sophisticated product. Xervyteg's US phase 3 trial is planned to start in 2026, provided that funding is secured (FBe: €25m). In addition, MaaT Pharma's second lead candidate MaaT033, aimed at improving survival in allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT), may provide a fast path to market if the ongoing phase 2b PHOEBUS study (data Q4 2027) demonstrates statistically significant and sufficiently high efficacy, as a phase 3 trial would not be required. We view MaaT Pharma as a technology leader in the microbiome field with a late-stage, high-impact pipeline. We initiate coverage with a BUY rating and a €17 price target.



First Berlin Equity Research hat am 04.11.2025 die Coverage von MaaT Pharma SACA (ISIN: FR0012634822 / Bloomberg: MAAT FP) aufgenommen. Analyst Christian Orquera stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 17,00.



Zusammenfassung:

Gegründet im Jahr 2014 und mit Hauptsitz in Lyon, Frankreich, ist MaaT Pharma ein Biotechnologieunternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das auf mikrobiombasierte Therapien (auch Mikrobiotherapien genannt) spezialisiert ist, um Überlebenschancen in der Onkologie durch Immunmodulation zu verbessern. Der Ansatz des Unternehmens zielt auf alle Stadien der Krebsbehandlung ab und hat zum Ziel, die Interaktion zwischen Wirt und Darmmikrobiom bei immungeschwächten Patienten wiederherzustellen und ins Gleichgewicht zu bringen - ein wichtiger ungedeckter medizinischer Bedarf. Der führende Medikamentenkandidat Xervyteg (MaaT013), entwickelt mit MAAT Pharmas firmeneigener, KI-gestützter Technologieplattform gutPrint, steht kurz davor, die erste zugelassene Mikrobiom-Therapie mit vollständigem Ökosystem in Europa und weltweit in der Onkologie zu werden. In seiner Phase-3-Studie zeigte Xervyteg eine 12-Monats-Überlebensrate von ~54 %, was mehr als dem Dreifachen der historischen Ergebnisse (~15 %) entspricht und seinen sehr starken klinischen Nutzen unterstreicht. Die Markteinführung in Europa wird für das zweite Halbjahr 2026 erwartet, und wir schätzen den Spitzenumsatz auf ~€117 Mio.. Die Vermarktung wird von dem britischen Unternehmen Clinigen übernommen, einem Spezialisten für komplexe Krankenhaustherapien - ein idealer Partner für ein biologisch hochentwickeltes Produkt, das in seiner Klasse einzigartig ist. Die US-amerikanische Phase-3-Studie für Xervyteg soll 2026 beginnen, sofern die Finanzierung gesichert ist (FBe: €25 Mio.). Darüber hinaus könnte MaaT033, der zweite Medikamentenkandidat von MaaT Pharma, der auf die Verbesserung der Überlebensrate bei allogenen hämatopoetischen Stammzelltransplantationen (allo-HSCT) abzielt, einen schnellen Weg auf den Markt finden, wenn die laufende Phase-2b-Studie PHOEBUS (Daten im dritten Quartal 2027) eine statistisch signifikante und ausreichend hohe Wirksamkeit nachweist, da dann keine Phase-3-Studie erforderlich wäre. Wir betrachten MaaT Pharma als einen Technologieführer im Bereich Mikrobiom mit einer Pipeline in der späten Entwicklungsphase und hohem Wirkungspotenzial. Wir nehmen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von €17 auf.



