Die Mayr-Melnhof Karton AG (MM) hat ein solides drittes Quartal geliefert, mit einem Umsatz von 950 Mio. EUR (Rückgang um 7% im Jahresvergleich, jedoch ein Plus von 2% gegenüber den Erwartungen) und einem bereinigten EBIT von 35,2 Mio. EUR (Rückgang um 1% im Jahresvergleich, im Einklang mit den Schätzungen). Der freie Cashflow wurde positiv mit 28 Mio. EUR, unterstützt durch einen verbesserten operativen Cashflow und strikte Kontrolle der Investitionsausgaben, was den Fortschritt im Bereich Liquiditätsmanagement bestätigt. Die Division Board & Paper erlitt einen temporären Rückschlag aufgrund von Wartungsstillständen, während die Segmente Food & Premium Packaging und Pharma & Health Care Packaging trotz Marktschwierigkeiten bei den Margen überdurchschnittlich abschnitten, dank Kostendisziplin und Effizienzgewinnen. Insgesamt bleiben die Märkte herausfordernd mit schwacher Nachfrage und Überkapazitäten, und das Management von MM sieht keine Anzeichen für eine Entspannung der Bedingungen. Verbesserungen hängen daher vorerst von Selbsthilfemaßnahmen ab. Wir haben unsere Schätzungen adjustiert, was zu einem neuen Kursziel von 110,00 EUR führt (alt: 115,00 EUR). Die Bewertung liegt 20% unter dem Buchwert und wirkt damit wenig anspruchsvoll, wobei attraktive Multiples eine Aufwärtsbewegung versprechen, sobald sich die Märkte erholen. Wir bestätigen daher unsere BUY-Einschätzung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mayr-melnhof-karton-ag





© 2025 mwb research