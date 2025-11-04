FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 57 auf 63 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte passte sein Bewertungsmodell in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung an den Quartalsbericht des Spezialchemiekonzerns an. Zum höheren Kursziel führen unter anderem Einsparungserfolge und ein gestiegener Siltronic-Wert./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:55 / CET



ISIN: DE000WCH8881





