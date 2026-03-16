Wacker hat die vorläufigen Zahlen 2025 (Umsatz: 5,49 Mrd. Euro; EBITDA: 427 Mio. Euro) bestätigt. Die Ziele für 2026 sind vor dem Hintergrund des Kriegs am Golf sehr vorsichtig formuliert: Der Umsatz soll im niedrigen einstelligen Prozentbereich wachsen, das EBITDA zwischen 550 und 700 Mio. Euro liegen. Die genannten Zielwerte liegen im Rahmen unserer auf Basis der vorläufigen Zahlen getroffenen Schätzungen (04/2026), so dass wir zunächst keine Anpassungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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