© Foto: Jens Niering - Jens Niering

Elmos Semiconductor hat im dritten Quartal leicht besser abgeschnitten als erwartet - und bestätigt zugleich seine Jahresziele. Bei Anlegern kommt das gut an: Die Aktie legt am Dienstag kräftg zu.Der Dortmunder Autochip-Spezialist erzielte einen Umsatz von 140,8 Millionen Euro, nahezu im Rahmen der Prognose. Verzögerungen durch die laufende ERP-Umstellung hatten zwar zu einem leichten Umsatzrückgang im Jahresvergleich geführt, sollen laut Management aber bis Ende des Jahres vollständig aufgeholt werden. Zwar blieben einzelne Kennzahlen des dritten Quartals laut Analysten leicht hinter den Erwartungen zurück - doch vor allem die operative Marge überzeugte positiv. Das Bankhaus Metzler sprach …