Tesla hat in einigen europäischen Ländern einen rabenschwarzen Verkaufs-Oktober hinter sich. Besonders in Skandinavien gab es massive Einbrüche. So sieht es in Deutschland aus. Tesla hat weiterhin mit großen Verkaufsproblemen zu kämpfen - besonders in Europa. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die Tesla-Verkäufe in einigen europäischen Ländern im Oktober im Vergleich zum Vormonat massiv eingebrochen sind. Schweden: Minus von 89 Prozent, ...

