DJ Stellantis ruft 320.000 Hybrid-Jeeps wegen Batterie-Brandgefahr zurück

Von Billy Gray

DOW JONES--Der Jeep-Hersteller Chrysler ruft in den USA rund 320.000 Hybridfahrzeuge zurück, weil er befürchtet, dass die Hochspannungsbatterien einen Fahrzeugbrand auslösen könnten. Wie aus einem Dokument der National Highway Traffic Safety Administration hervorgeht, betrifft der Rückruf 320.065 Jeep Wrangler und Jeep Grand Cherokee, die zwischen 2020 und 2026 von der Stellantis-Tochter Chrysler gefertigt wurden.

Der Autohersteller riet den Besitzern der betroffenen Modelle, im Freien und nicht in der Nähe von Gebäuden zu parken, und ihre Fahrzeuge nicht aufzuladen, bis eine Abhilfemaßnahme gefunden ist, an der derzeit gearbeitet wird.

November 04, 2025 06:54 ET (11:54 GMT)

