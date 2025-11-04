© Foto: NORMA Group

Der Autozulieferer und Verbindungstechnikanbieter NORMA hat im dritten Quartal das schwache Konjunkturumfeld zu spüren bekommen und musste um 4,3 Prozent auf 197,5 Millionen Euro gesunkene Umsätze verbuchen.Höhere Kosten für Personal und Logistik belasteten das operative Ergebnis. Das Geschäft mit Verbindungstechnik für Fahrzeuge ging branchenbedingt zurück. Dagegen wuchs der Geschäftsbereich Industry Applications aufgrund einer guten Geschäftsentwicklung in Amerika leicht. NORMA begründete das Ergebnis mit einer verhaltenen wirtschaftlichen Lage und demzufolge geringeren Wachstumgserwartungen. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu fast neun Prozent nach und rutschte damit auf den …