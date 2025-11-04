Rüsselsheim am Main (ots) -Polygon City: In nur wenigen Tagen können Interessierte die exklusive Insel im Fortnite-Universum entdecken.Vorstellung des neuen PEUGEOT Polygon Concept CarsNach der Bekanntgabe des Namens im September folgt nun das nächste Kapitel zum PEUGEOT Konzeptfahrzeug der nächsten Generation: PEUGEOT präsentiert das erste Exterieur-Bild des neuen Concept Cars Polygon, das sich durch ein katzenhaftes, futuristisches Design auszeichnet und die Zukunftsvision der Marke demonstriert.Es verfügt über ein innovatives Interieur und die spektakuläre Hypersquare®-Lenkung mit Steer-by-Wire-Technologie.Das nächste Kapitel von PEUGEOT: Charismatisches französisches DesignDas neue PEUGEOT Polygon Concept wird am 12. November um 13:00 Uhr im Rahmen einer Keynote auf dem YouTube-Kanal von PEUGEOT vorgestellt.Vor dem Termin lädt PEUGEOT alle Interessierten herzlich ein, die PEUGEOT Polygon City zu entdecken - eine Insel, die von Gameloft, einem führenden Entwickler und Publisher von Multiplattform-Spielen, in enger Zusammenarbeit mit dem PEUGEOT Designteam geschaffen wurde.PEUGEOT Polygon City am 10.11. um 10:11 Uhr im Spiel FortniteDiese einzigartige Insel hat die Form des Hypersquare®, der spektakulären Lenkung von PEUGEOT mit Steer-by-Wire-Technologie, die für das Fahrvergnügen der zukünftigen PEUGEOT Fahrzeuge und des PEUGEOT Polygon Concept selbst von zentraler Bedeutung ist.Das unterhaltsame, immersive und innovative Erlebnis steht allen offen - den Fans von PEUGEOT ebenso wie Gamern. PEUGEOT setzt die Erschließung neuer Zielgruppen fort und bekräftigt seine Präsenz in der Gaming-Welt mit einer spielerischen neuen Möglichkeit, einen ersten Blick auf das Konzeptfahrzeug zu werfen. Interessierte sind eingeladen, diese besondere Gelegenheit zu nutzen und die Zukunft des Fahrvergnügens zu entdecken.Weitere Informationen, wie Interessierte auf die PEUGEOT Polygon City in Fortnite zugreifen können, folgen in Kürze.PEUGEOT Polygon City ist eine unabhängig erstellte Fortnite-Insel und wird nicht von Epic Games, Inc. gesponsert, unterstützt oder verwaltet.Pressekontakt:Silke RipplingerLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.ripplinger@stellantis.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/6151495