NEW YORK (dpa-AFX) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat im Übernahmerennen um die Biotech-Firma Metsera weiter die besseren Karten als der US-Pharmariese Pfizer . Beide Konzerne hätten ihre vorherigen Gebote erhöht, hieß es am Dienstag von Metsera in New York. Die Dänen bewerteten Metsera in ihrem Gebot nun mit 86,20 Dollar je Aktie und damit insgesamt 10 Milliarden US-Dollar (8,7 Mrd Euro). Pfizer komme mit seiner aufgebesserten Offerte von 70 Dollar je Schein nun auf 8,1 Milliarden Dollar Gesamtwert. Das Angebot aus Dänemark sei damit demjenigen von Pfizer überlegen, hieß es von Metsera.

Die Abmachung mit Pfizer habe zwar zunächst weiter Bestand, teilte der umworbene Konzern mit. Pfizer hatte zuerst für Metsera geboten, die Gremien waren sich einig. Novo Nordisk grätschte dann jedoch dazwischen und legte ein höheres Gebot für den Anbieter von Fettleibigkeitsmedikamenten auf den Tisch. Metsera und Pfizer können nun zwei Tage lang weitere Änderungen verhandeln. Komme der Verwaltungsrat danach zu dem Schluss, dass Novo Nordisks Offerte weiter überlegen sei, ließe sich die Vereinbarung mit Pfizer aufkündigen, hieß es von Metsera./men/tav/he