EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe zur Finanzierung des Unternehmenswachstums
Die Anleihe soll ein Zielvolumen von bis zu EUR 15 Mio. und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Die Schuldverschreibungen sollen zum Nennwert von EUR 1.000,00 je Anleihe ausgegeben werden. Der Zinssatz soll im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a. festgelegt werden. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen. Zur Besicherung der Anleihe wird eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft über sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus der Anleihe abgegeben. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung vom 13. bis 21. November 2025 ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot findet nicht statt.
Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2025/2030 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den 25. November 2025 vorgesehen.
Estelle Walle
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIN INN Holding AG dar.
Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar.
Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") im Wege einer Privatplatzierung. Diese Mitteilung sowie die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada oder Japan übermittelt oder dort veröffentlicht werden.
Die Wertpapiere werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden.
Eine Investitionsentscheidung über die Anleihe der TIN INN Holding AG darf nur auf Grundlage der rechtlich maßgeblichen Angebotsunterlagen erfolgen.
Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen beruhen. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten kann die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den hier enthaltenen Prognosen abweichen.
Ende der Insiderinformation
04.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TIN INN Holding AG
|Forster Weg 40
|41849 Wassenberg
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A40ZTT8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2223712
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2223712 04.11.2025 CET/CEST