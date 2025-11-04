EQS-Ad-hoc: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe zur Finanzierung des Unternehmenswachstums



04.11.2025 / 16:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe zur Finanzierung des Unternehmenswachstums



Wassenberg, 4. November 2025. Der Vorstand der TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8 ) hat heute beschlossen, zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums erstmalig eine besicherte Unternehmensanleihe zu begeben. Der Emissionserlös soll für die Erschließung neuer Standorte und die Vorfinanzierung der seriellen Produktion verwendet werden. Die Anleihe soll ein Zielvolumen von bis zu EUR 15 Mio. und eine Laufzeit von fünf Jahren haben. Die Schuldverschreibungen sollen zum Nennwert von EUR 1.000,00 je Anleihe ausgegeben werden. Der Zinssatz soll im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a. festgelegt werden. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen. Zur Besicherung der Anleihe wird eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft über sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus der Anleihe abgegeben. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung vom 13. bis 21. November 2025 ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2025/2030 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) ist für den 25. November 2025 vorgesehen.



TIN INN Holding AG Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com



Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIN INN Holding AG dar. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") im Wege einer Privatplatzierung. Diese Mitteilung sowie die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada oder Japan übermittelt oder dort veröffentlicht werden. Die Wertpapiere werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Eine Investitionsentscheidung über die Anleihe der TIN INN Holding AG darf nur auf Grundlage der rechtlich maßgeblichen Angebotsunterlagen erfolgen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen beruhen. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten kann die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den hier enthaltenen Prognosen abweichen.



