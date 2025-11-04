EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

TIN INN Holding AG beschließt Begebung einer besicherten Unternehmensanleihe zur Beschleunigung ihres nachhaltigen Wachstumskurses



04.11.2025 / 16:35 CET/CEST

Anleihevolumen bis zu EUR 15 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit

Attraktiver Kupon, Zinssatz in Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a. - halbjährliche Zinszahlungen

Patronatserklärung über alle sich aus der Anleihe ergebenden Zahlungsverpflichtungen

Mittelverwendung: Skalierung des Geschäftsmodells durch Standorterschließung und Vorfinanzierung der seriellen Produktion

Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot findet nicht statt

Roadshow-Aktivität beginnend mit dem 13. November 2025

Wassenberg, 4. November 2025. Die TIN INN Holding AG (Ticker TIW / ISIN DE000A40ZTT8 ), die vertikal integrierte Hospitality-Plattform für standardisierte ESG-Hotels in deutschen Mittelstädten, beschleunigt vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung und der attraktiven Wachstumsperspektiven den geplanten Unternehmensausbau. Der Vorstand hat heute beschlossen, erstmalig eine Unternehmensanleihe zu begeben. Auf Basis des großen Interesses von Investoren im Rahmen eines Market Soundings soll eine besicherte Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von bis zu EUR 15 Mio. und einer Laufzeit von 5 Jahren begeben werden. Als Sicherungsgeber dient eine Patronatserklärung einer Immobilienbestandsgesellschaft. Die Schuldverschreibungen sollen zum Nennwert von EUR 1.000,00 je Anleihe ausgegeben werden. Der Zinssatz der Schuldverschreibung soll im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb einer Spanne von 8,50 % bis 9,50 % p. a. festgelegt werden. Die Zinszahlungen sollen halbjährlich erfolgen. Die Emission richtet sich im Rahmen einer prospektfreien Privatplatzierung vom 13. bis 21. November 2025 ausschließlich an qualifizierte institutionelle Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum; ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Die Unternehmensanleihe 2025/2030 soll am 25. November 2025 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden.



Nico Sauerland, Vorstand der TIN INN Holding AG: "Mit dieser Anleihe stärken wir unsere Kapitalbasis und beschleunigen unseren nachhaltigen Wachstumskurs. Unsere modularen, ressourcenschonenden Hotels generieren bereits heute stabile Cashflows, eine solide Grundlage, um Investoren eine attraktive und zugleich verantwortungsvolle Rendite zu bieten." Die Anleiheemission wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Lead Manager & Sole Bookrunner begleitet.



Über TIN INN Holding AG: Die TIN INN Holding AG ("TIN INN" oder "Gesellschaft") ist einer der innovativsten Hotelbetreiber weltweit und setzt mit einem einzigartigen Konzept aus modularer Bauweise, vollständiger Digitalisierung und nachhaltiger Wertschöpfung neue Maßstäbe in der Hotellerie und seriellen Produktion von Gebäuden. TIN INN entwickelt, produziert, besitzt und betreibt Hotels aus recycelten Seefrachtcontainern - ein Geschäftsmodell, das die gesamte Wertschöpfungskette abdeckt und Skalierbarkeit mit hoher Effizienz verbindet. Die am Standort Wassenberg errichtete Smart Factory wurde über Jahre entwickelt, der Produktionsoutput erreicht bis 50 Hotels pro Jahr. Die Bauzeit beträgt vier Monate. Die Hotels richten sich vor allem an beruflich Reisende, bieten ein hochwertiges 3-Sterne-Plus-Erlebnis und sind gezielt in Mittelstädten mit 20.000 bis 200.000 Einwohnern angesiedelt - Märkte, die von traditionellen Hotelketten oft nicht abgedeckt werden. TIN INN kombiniert erstklassiges Design, smarte Technologie und nachhaltige Bauweise, um eine moderne, effiziente und profitable Hotelkette zu etablieren. Weitere Informationen über TIN INN finden sich unter corporate.tin-inn.com .



TIN INN Holding AG Estelle Walle

Investor Relations

ir@tin-inn.com

Forster Weg 40

41849 Wassenberg

Deutschland

corporate.tin-inn.com



Disclaimer Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIN INN Holding AG dar. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Das Angebot der Anleihe erfolgt ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 2 (e) der Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") im Wege einer Privatplatzierung. Diese Mitteilung sowie die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada oder Japan übermittelt oder dort veröffentlicht werden. Die Wertpapiere werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Eine Investitionsentscheidung über die Anleihe der TIN INN Holding AG darf nur auf Grundlage der rechtlich maßgeblichen Angebotsunterlagen erfolgen. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen und Prognosen beruhen. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten kann die tatsächliche Entwicklung wesentlich von den hier enthaltenen Prognosen abweichen.



