© Foto: Christian Schultz/dpa

Novo Nordisk treibt den Preis im Übernahmekampf um das Abnehm-Startup Metsera auf 10 Milliarden US-Dollar. Pfizer bleiben nur noch zwei Tage, um nachzulegen.Der Übernahmepoker um den US-Abnehmmedikamentenhersteller Metsera spitzt sich zu. Nach Angaben des Unternehmens haben sowohl Pfizer als auch Novo Nordisk ihre Angebote nachgebessert. Doch der dänische Pharmakonzern liegt nun vorn: Novo Nordisk bewertet Metsera mit bis zu 86,20 US-Dollar je Aktie - rund 10 Milliarden US-Dollar insgesamt. Pfizer bietet dagegen nur bis zu 70,00 US-Dollar je Aktie, was etwa 8,1 Milliarden US-Dollar entspricht. Metsera erklärte, nach Rücksprache mit Rechts- und Finanzberatern habe der Vorstand das …