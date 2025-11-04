© Foto: Andreas Arnold/dpa

Während viele Anlegerinnen und Anleger verzweifelt auf einen Turnarnound der Aktie von Novo Nordisk warten, hat Halozyme schon jetzt deutlich mehr zu bieten. Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Halozyme Auf dem Weg zu finanziellem Erfolg an der Börse gibt es viele Fallstricke. Vor allem psychologische Hürden werden von vielen Anlegerinnen und Anlegern unterschätzt, dabei kosten diese langfristig oft besonders viel Geld. Dazu gehört beispielsweise das ungeliebte Realisieren von Verlusten: Oft werden Verlustpositionen in der Hoffnung auf eine Trendwende gehalten, was zu hohen Opportunitätskosten führen kann. Nicht selten ist das so "blockierte" Kapital in aussichtsreicheren Werten …