DJ Novo Nordisk versüßt Offerte für Metsera

Von Connor Hart

DOW JONES--Metsera hat ein überarbeitetes Übernahmeangebot von Novo Nordisk erhalten, welches das US-Biotechunternehmen als besser als das Angebot von Pfizer bezeichnete. Das Angebot von Novo Nordisk bewerte Metsera mit bis zu 86,20 US-Dollar pro Aktie oder insgesamt rund 10 Milliarden Dollar. Diese Bewertung entspreche einem Aufschlag von rund 159 Prozent gegenüber dem Schlusskurs von Metsera am 19. September, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des Übernahmeangebots von Pfizer.

Das neue Angebot stelle einen überlegenen Unternehmensvorschlag dar, erläuterte Metsera. Pfizer sei darüber informiert worden. Der US-Pharmakonzern habe nun zwei Werktage Zeit, sein Angebot zu verbessern, um Metsera davon abzuhalten, die andere Offerte anzunehmen.

Gemäß dem neuen Vorschlag von Novo Nordisk würde der dänische Pharmakonzern 62,20 Dollar pro Metsera-Stammaktie in bar sowie bestimmte Mitarbeiteraktien und Transaktionskosten zahlen. Im Gegenzug würde Metsera Novo Nordisk stimmrechtslose Vorzugsaktien im Wert von 50 Prozent des Aktienkapitals von Metsera ausgeben.

Am selben Tag würde Metsera eine Bardividende von 62,20 Dollar pro Aktie als Vorauszahlung an die Aktionäre ausschütten.

Nach der Zustimmung der Aktionäre und der Aufsichtsbehörden würden die Aktionäre von Metsera ein bedingtes Wertrecht im Wert von bis zu 24 Dollar pro Aktie in bar erhalten, das auf der Grundlage von Meilensteinen in der Entwicklung und der behördlichen Genehmigung ausgezahlt wird.

Die Vereinbarung kommt zustande, nachdem Pfizer am Montag eine zweite Klage gegen Metsera und Novo Nordisk eingereicht hatte, in der behauptet wird, dass die kürzlich geschlossene Fusionsvereinbarung der Entwickler von Medikamenten zur Gewichtsreduktion gegen das Bundeskartellrecht verstoße.

Pfizer hatte sich im September mit Metsera auf eine Übernahme für bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar geeinigt. Danach hatte jedoch Novo Nordisk ein unaufgefordertes Gegenangebot unterbreitet, um die ursprüngliche Vereinbarung zu übertrumpfen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2025 10:34 ET (15:34 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.