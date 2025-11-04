Steuer auf GOLD!: China führt die Goldsteuer ein! Was erwartet uns?

Anzeige / Werbung

Finde mehr Informationen auf Youtube und auf axinocapital.de

Ein Schock für Anleger weltweit! China besteuert Gold mit 6%! Was steckt hinter der neuen Regelung, wer könnte nachziehen und welche Folgen hat das für Goldpreis, Edelmetallmärkte und Investoren? goldpreis steuern china finanzen Rechtlicher Hinweis: Dieses Video dient ausschließlich der allgemeinen Information und stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung im Sinne des § 34b WpHG, § 85 BörseG oder der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr. 596/2014 dar. Es handelt sich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, sondern um journalistische bzw. werbliche Inhalte. Die AXINO Capital GmbH und/oder verbundene Unternehmen sowie deren Mitarbeiter halten oder können Aktien der im Video genannten Unternehmen halten und behalten sich vor, diese jederzeit zu erhöhen oder ganz oder teilweise zu veräußern. Die AXINO Capital GmbH wird von einigen dieser Unternehmen entgeltlich vergütet (z. B. für Marketing- oder Beratungsleistungen). Der Erwerb von Wertpapieren ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Weitere Hinweise: https://axinocapital.de/disclaimer ** Welchen Broker empfehlen wir? - SMARTBROKER+ Jetzt bei SMARTBROKER+ anmelden https://dwbdiv.smartbrokerplus.de/ts/94450/tsc?typ=r&amc=con.smartbrokerplus.536976.560227.CRTFTDvPqPZ und Willkommensgeschenk erhalten! Keine Anlageberatung! Bitte beachte unseren Disclaimer und unsere Interessenskonflikte! Für unsere Grafiken nutzen wir gerne: https://www.gold.de/ Aktueller Goldpreis: https://www.goldpreis.de/ Unsere Technischen Analysen: www.boersenninja.de Jan Willhöft (AXINO): https://www.linkedin.com/in/janwillh%C3%B6ft/ - DU interessierst dich fürs Trading? Schau gerne bei Stefan vorbei! Was ist axinocapital? Wir sind Deine Investoren-Community mit besonderer Leidenschaft für Rohstoffe und Hoch-Technologien. Ohne diese können wir unseren Lebensstandard nicht halten und erst recht keinen Fortschritt erzielen. Rohstoffvorkommen und neue Technologien müssen aber zuerst erkundet, das heißt exploriert und entwickelt werden, was meist durch kleinere Unternehmen beginnt. Small Cap Companies möchten schnell bekannt werden und Investoren & Aktionäre in möglichst vielen Ländern ansprechen und überzeugen. axinocapital bietet zahlreichen australischen und kanadischen Unternehmen ihren Corporate Communication Service im deutschsprachigen Raum. Wir entdecken dabei Chancen & Potentiale in schnell wachsenden Sektoren. Dazu zählen im Besonderen die Edelmetalle - aber nicht nur. Der Bedarf zum Beispiel an Batterie-Metallen und Grüne-Technologien wird mit zunehmend globaler Elektrifizierung explodieren - unser Stichwort: E-Mobilität. Wir vertreten aber auch bereits produzierende Minen. Recycling wird ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnen. In der axinocapital Community tauschst Du Dich mit anderen Begeisterten aus, die bei diesen Entwicklungen dabei sein wollen. Dabei kannst Du auch Dein Wissen rund um Rohstoffe, Edelmetalle und Small Cap Companies erweitern. Für echte Geheimtipps und spannende Trends sorgen wir mit unserer 35-jährigen Investment-Erfahrung. Auf dem Laufenden bleiben - https://www.axinocapital.de/newsletter Investorenbroschüre - https://www.axinocapital.de/redaktion/investor-magazin Website - https://www.axinocapital.de/ Twitter - https://twitter.com/axinocapital LinkedIn - https://www.linkedin.com/in/wolfgang-seybold-a04a0913/ Instagram - https://www.instagram.com/axinocapital/ *Bitte beachte unseren Disclaimer! Die AXINO Capital GmbH und deren Mitarbeiter sind keine Journalisten - wir veröffentlichen hier nur unsere Meinung, rufen aber gerne zur offenen und sachlichen Diskussion auf. Die Seybold Invest GmbH und Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH können mit eigenem Geld in die besprochenen Firmen investiert sein. Zudem ist die AXINO Capital GmbH ein Dienstleister für Marketingaktivitäten in der Rohstoff & Small Cap Industrie. Unser Job ist das Aktienmarketing. Mehr Informationen unter axinocapital.de/disclaimer **Wir haben eine Werbe-Partnerschaft mit SMARTBROKER+ !

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,AU000000KZR3,CA66979W8429,CA54180A1066