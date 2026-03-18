Gold vor dem nächsten Schub? UBS sieht 6.200$ kommen

Anzeige / Werbung
Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.
Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.
Makrotreiber dominieren Preisentwicklung
UBS verweist darauf, dass Gold weniger direkt auf Konflikte reagiere, sondern stärker auf deren wirtschaftliche Folgen. Inflation, steigende Staatsverschuldung und konjunkturelle Risiken könnten den Preis treiben. Kurzfristig hätten jedoch ein starker US-Dollar, steigende Energiepreise und Zinssorgen belastet. Historische Muster würden zeigen, dass Gold in frühen Phasen geopolitischer Konflikte zunächst zulege - etwa um rund 15% nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 - bevor steigende Zinsen und eine restriktivere Geldpolitik temporär Druck ausüben. UBS erwartet jedoch, dass dieser Gegenwind nachlassen könnte: Mit einer möglichen Lockerung der Geldpolitik und sinkenden Realzinsen dürfte Gold wieder stärker von seinem Charakter als Absicherung gegen monetäre Risiken wie Währungsabwertung und wirtschaftliche Abschwächung profitieren.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)