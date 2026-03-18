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Geopolitik treibt Kurse: Wird dieses "unsichtbare" Metall zum nächsten Milliarden-Play?
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18.03.2026 15:34 Uhr
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Gold vor dem nächsten Schub? UBS sieht 6.200$ kommen

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Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.

Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.

Makrotreiber dominieren Preisentwicklung

UBS verweist darauf, dass Gold weniger direkt auf Konflikte reagiere, sondern stärker auf deren wirtschaftliche Folgen. Inflation, steigende Staatsverschuldung und konjunkturelle Risiken könnten den Preis treiben. Kurzfristig hätten jedoch ein starker US-Dollar, steigende Energiepreise und Zinssorgen belastet. Historische Muster würden zeigen, dass Gold in frühen Phasen geopolitischer Konflikte zunächst zulege - etwa um rund 15% nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 - bevor steigende Zinsen und eine restriktivere Geldpolitik temporär Druck ausüben. UBS erwartet jedoch, dass dieser Gegenwind nachlassen könnte: Mit einer möglichen Lockerung der Geldpolitik und sinkenden Realzinsen dürfte Gold wieder stärker von seinem Charakter als Absicherung gegen monetäre Risiken wie Währungsabwertung und wirtschaftliche Abschwächung profitieren.

Logarithmischer Goldpreis-Chart zeigt starken Anstieg bis 2026.

Strukturelle Nachfrage bleibt robust

Langfristig sehen die Analysten eine stabile Nachfragebasis. Laut World Gold Council habe die globale Goldnachfrage 2025 erstmals die Marke von 5.000 Tonnen überschritten. Zentralbanken würden weiterhin als zentrale Käufer auftreten, während steigende Einkommen in Asien die Schmucknachfrage zusätzlich stützen könnten. Auch auf Investorenseite zeige sich Stabilisierung: ETF-Abflüsse hätten sich zuletzt verlangsamt, während Hedgefonds ihre Netto-Positionen ausgebaut hätten. Gleichzeitig bleibe das Angebot begrenzt. Laut Wood Mackenzie könnten rund 80 Minen bis 2028 ihre Produktionszyklen erschöpfen. UBS betont zudem strukturelle Trends wie hohe Staatsverschuldung und die Diversifikation weg vom US-Dollar, die Gold langfristig als strategischen Portfolio-Baustein stärken könnten.

AXINO Mining Forum 2026

Das AXINO Mining Forum am 17. und 18. April 2026 im Rahmen der Invest Messe in Stuttgart bringt über 20 internationale Bergbauunternehmen direkt mit Investoren zusammen - von Explorern bis hin zu fortgeschrittenen Entwicklern.

Mit First Mining steht ein aussichtsreicher Goldentwickler im Fokus, der mehrere Projekte in Nordamerika vorantreibt und sich strategisch in Richtung Produktion entwickelt.

Ein besonderes Highlight ist NMG (Nouveau Monde Graphite): Das Unternehmen entwickelt laut Management eines der wichtigsten Graphitprojekte Nordamerikas, das von Kanada als Projekt von nationalem Interesse eingestuft wurde und zudem Unterstützung auf G7-Ebene erhält. Damit positioniert sich NMG als zentraler Baustein für die westliche Batterierohstoffversorgung.

Im Explorationsbereich ist Metallic Minerals vertreten, das neben Silber auch stark auf Kupfer setzt - zwei Schlüsselmetalle für die Energiewende. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Unternehmen durch das Engagement des Branchenriesen Newmont, der bei Metallic Minerals eingestiegen ist.

Das AXINO Mining Forum bietet damit eine seltene Gelegenheit, Explorer, Entwickler und Produzenten an einem Ort zu treffen und direkt mit Managementteams über Projekte, Strategien und Trends im globalen Rohstoffsektor zu sprechen. Für Investoren entsteht so ein unmittelbarer Einblick in eine Branche, die für die Versorgung mit Gold, Silber und strategischen Metallen weltweit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Interessierte können sich außerdem kostenlos ein Ticket für die Invest Messesichern. Auf der Website der Invest lässt sich mit dem Code 26AXINOMININGFORUM ein Gratis-Ticket registrieren.

Jan Willhöft und Greg Johnson von MMG bei Invest 2025 in Stuttgart.

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