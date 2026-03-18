Gold vor dem nächsten Schub? UBS sieht 6.200$ kommen

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Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.

Eine aktuelle Analyse der Schweizer Großbank UBS deutet darauf hin, dass Goldpreise trotz jüngster Seitwärtsbewegungen im Jahr 2026 deutlich steigen könnten. Die Analysten erwarten einen Anstieg von rund 20% auf bis zu 6.200 US-Dollar je Unze. Hintergrund seien vor allem makroökonomische Faktoren, während geopolitische Spannungen kurzfristig weniger Einfluss zeigen als historisch angenommen.

Makrotreiber dominieren Preisentwicklung

UBS verweist darauf, dass Gold weniger direkt auf Konflikte reagiere, sondern stärker auf deren wirtschaftliche Folgen. Inflation, steigende Staatsverschuldung und konjunkturelle Risiken könnten den Preis treiben. Kurzfristig hätten jedoch ein starker US-Dollar, steigende Energiepreise und Zinssorgen belastet. Historische Muster würden zeigen, dass Gold in frühen Phasen geopolitischer Konflikte zunächst zulege - etwa um rund 15% nach Beginn des Ukraine-Kriegs 2022 - bevor steigende Zinsen und eine restriktivere Geldpolitik temporär Druck ausüben. UBS erwartet jedoch, dass dieser Gegenwind nachlassen könnte: Mit einer möglichen Lockerung der Geldpolitik und sinkenden Realzinsen dürfte Gold wieder stärker von seinem Charakter als Absicherung gegen monetäre Risiken wie Währungsabwertung und wirtschaftliche Abschwächung profitieren.