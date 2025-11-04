Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 4 novembre/November 2025) - New Earth Resources Corp. has announced a two (2) for one (1) stock split of its issued and outstanding common shares. Each shareholder of record as of the close of business on the record date will receive one (1) additional share for each share held on such date.

Upon completion of the split, there will be approximately 18,505,000 shares issued and outstanding.

All open orders will be purged from the book at the market close on November 7, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

New Earth Resources Corp. a annoncé un fractionnement de ses actions ordinaires émises et en circulation à raison de deux (2) pour une (1). Chaque actionnaire inscrit à la clôture des marchés à la date de clôture des registres recevra une (1) action supplémentaire pour chaque action détenue à cette date.

Une fois le fractionnement réalisé, environ 18 505 000 actions seront émises et en circulation.

Tous les ordres ouverts seront purgés du carnet d'ordres à la clôture des marchés le 7 novembre 2025. Il est rappelé aux courtiers de ressaisir leurs ordres.

Trading on a Split Basis/Négociation sur une base divisé: Le 10 NOV 2025 Record Date/Date d'enregistrement: Le 10 NOV 2025 CUSIP & ISIN: 643818107/CA6438181076

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)