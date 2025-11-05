INCA033989, ein erstklassiger monoklonaler Antikörper, der gegen mutiertes Calreticulin (mutCALR) gerichtet ist, wird in drei Präsentationen vorgestellt, darunter neue Daten zur Monotherapie und Kombinationstherapie in Phase 1 bei Myelofibrose (MF), aktualisierte Daten zur essentiellen Thrombozythämie (ET) und translationale Daten, die die krankheitsmodifizierende Wirkung sowohl bei ET als auch bei MF belegen.





Darüber hinaus umfassen die mehr als 50 bei der ASH angenommenen Abstrakte neue und aktualisierte Daten aus den MPN-, GVHD- und Hämatologie-Programmen von Incyte, darunter vorläufige Sicherheitsdaten zur Bewertung von Axatilimab (Niktimvo) in Kombination mit Ruxolitinib bei GVHD





Incyte veranstaltet am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, von 11:00 bis 12:30 Uhr (ET) eine Investorenveranstaltung und einen Webcast, bei dem die mutCALR-Daten aus dem Vortrag auf der ASH vorgestellt werden

Incyte (Nasdaq: INCY) gab heute bekannt, dass Daten aus wichtigen Programmen seines Onkologie-Portfolios auf der Jahrestagung 2025 der American Society of Hematology (ASH) vom 6. bis 9. Dezember 2025 in Orlando sowohl in Vorträgen als auch in Posterpräsentationen vorgestellt werden.

"Die diesjährigen Präsentationen von Incyte unterstreichen das Potenzial unseres Portfolios, die Behandlung von Blutkrebs, insbesondere bei Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPN), zu revolutionieren", erklärte Dr. Pablo J. Cagnoni, President und Head of Research and Development bei Incyte. "Im Rahmen einer mündlichen Präsentation werden neue Daten zu unserem erstklassigen mutCALR-gerichteten monoklonalen Antikörper INCA033989 vorgestellt, der als Monotherapie bei Patienten mit Myelofibrose (MF) eingesetzt wird, die Ruxolitinib nicht vertragen oder darauf nicht ansprechen, sowie in Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit MF, die auf eine Monotherapie mit Ruxolitinib nur unzureichend ansprechen. Aktualisierte Daten zu INCA033989 bei essenzieller Thrombozythämie (ET) werden ebenfalls vorgestellt. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, die Ergebnisse zu Axatilimab bei der Transplantat-gegen-Wirt-Reaktion (GVHD) und zu Tafasitamab bei follikulärem Lymphom (FL) zu präsentieren, die alle den Fortschritt und das Potenzial unseres Onkologie-Portfolios verdeutlichen."

Details zu den Datenpräsentationen von Incyte auf der ASH umfassen:

Mündliche Präsentationen

INCA033989 (mutCALR)

Molecular Characterization Of Patients (Pts) With Myeloproliferative Neoplasms Treated With INCA033989 Demonstrates Selective Targeting Of CALR Mutant Hematopoietic Cells

(Titel der Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Precision Targeting in MPN. [6. Dezember, 9:30 bis 11:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 71.)

Safety And Efficacy Of The Mutant Calreticulin-Specific Monoclonal Antibody INCA033989 As Monotherapy Or In Combination With Ruxolitinib In Patients (Pts) With Myelofibrosis (MF): Preliminary Results From Dose Escalation Of Two Global Phase 1 Studies

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Between a Rock and a Ropeg Innovative Therapies for MPNs. [7. Dezember, 9:30 11:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 484.)

Safety And Efficacy Of INCA033989, A Novel First In Class Mutant Calreticulin-Specific Monoclonal Antibody, In Patients With Essential Thrombocythemia

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Drivers and Mast Cells and Blasts, Oh My! Insights and Treatments for MPNs and Mastocytosis. [8. Dezember, 16:30 bis 18:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 1024.)

Axatilimab (Niktimvo

Safety And Feasibility Of 0.6 mg/kg Every 4 Weeks Dosing Of Axatilimab In Patients Treated In The AGAVE-201 Study

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution. [6. Dezember, 14:00 bis 15:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 272.)

INCB057643 (BET)

Safety And Efficacy Of Bromodomain And Extra-Terminal Protein Inhibitor INCB057643 Monotherapy In Patients With Relapsed Or Refractory Myelofibrosis And Other Advanced Myeloid Neoplasms: A Phase 1 Study

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Beyond JAK Inhibition Therapeutic Innovation and Transplant Strategies in Myelofibrosis. [8. Dezember, 14:45 bis 15:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 907.)

Ruxolitinib (Jakafi

Risk Factors For Progressive Kidney Impairment Among Patients With Polycythemia Vera (PV) Are Recapitulated And Treatable In Mouse Models Of PV

(Titel der Session: 908. Outcomes Research: Myeloid Malignancies: Treatment and Outcomes in the Real-World. [7. Dezember, 12:00 bis 13:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 605.)

Posterpräsentationen

Axatilimab (Niktimvo

Pharmacodynamic Analysis Of AGAVE-201 Indicates Changes In CSF-1R-Expressing Cells And Associated Biomarkers Potentially Contributing To Chronic Graft-Versus-Host Disease Resolution

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2458.)

Trial In Progress: A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Of Axatilimab And Corticosteroids As Initial Treatment For Moderate To Severe Chronic Graft-Versus-Host Disease

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster II. [7. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 4256.)

Long-Term Treatment Duration And Safety Of Axatilimab Among Patients With Chronic Graft-Versus-Host Disease In AGAVE-201

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 6010.)

Safety Analysis Of Axatilimab In Patients With Chronic Graft-Versus-Host Disease In An Expanded Access Program

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 6008.)

Axatilimab In Combination With Ruxolitinib In Patients With Newly Diagnosed Chronic Graft-Versus-Host Disease: Interim Safety Analysis Of A Randomized, Phase 2 Study

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 6012.)

INCB000928 (ALK2)

The Activin Receptor-Like Kinase-2 Inhibitor Zilurgisertib (INCB000928) As Monotherapy Or With Ruxolitinib In Patients With Anemia Due To Myelofibrosis: Phase 1/2 Study Final Results

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster II. [7. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3795.)

INCB057643 (BET)

INCB057643, A Bromodomain And Extra-Terminal Protein Inhibitor, In Combination With Ruxolitinib In Patients With Myelofibrosis: A Phase 1 Study Of Safety And Efficacy

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5574.)

INCB160058 (JAK2V617F)

INCB160058 Selectively Targets JAK2V617F-Driven Hematopoiesis In Diverse And Drug-Resistant Models Of Myeloproliferative Neoplasms

(Titel der Session: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster II. [7. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3275.)

A Multicenter, Open-Label Phase 1 Study Of INCB160058, A First-In-Class JAK2V617F Mutant-Selective Inhibitor, In Patients With Myelofibrosis, Polycythemia Vera, Or Essential Thrombocythemia

(Titel der Session: 634. Myeloproliferative Syndromes: Clinical and Epidemiological: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2051.)

Ruxolitinib (Jakafi

Impact Of Ruxolitinib On Corticosteroid Treatment Patterns In 1147 Patients With Chronic Graft-Versus-Host Disease In Real-World Practice In The United States: A Long-Term Follow-Up Analysis

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2452.)

Clinical And Disease Characteristics Of Initial Participants At Time Of Enrollment In THRIVE, A Prospective, Observational Cohort Study Of Patients At Risk For Chronic Graft-Versus-Host Disease

(Titel der Session: 722. Allogeneic Transplantation: Acute and Chronic GVHD and Immune Reconstitution: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2446.)

Ruxolitinib Duration Of Treatment And Effect On Phlebotomy Use Among 2369 Patients With Polycythemia Vera: A Real-World Analysis Of The Medicare Fee-For-Service Claims Database

(Titel der Session: 908. Outcomes Research: Myeloid Malignancies: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 2826.)

Longitudinal Genomic Shifts Associated With Disease Transformation In Patients With Polycythemia Vera (PV) Enrolled In REVEAL

(Titel der Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Poster II. [7. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3749.)

Identification Of Biomarkers To Predict Disease Progression Via Molecular Analysis Of Patients (Pts) With Low-Risk Myelofibrosis (MF) Enrolled In The MOST Study

(Titel der Session: 631. Myeloproliferative Syndromes and Chronic Myeloid Leukemia: Basic and Translational: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5526.)

Real-World Treatment Duration Of Ruxolitinib And Use Of Transfusion Among 2268 Patients With Myelofibrosis: An Analysis Of The Medicare Fee-For-Service Claims Database

(Titel der Session: 908. Outcomes Research: Myeloid Malignancies: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 6391.)

Ruxolitinib XR

Bioequivalence Of Ruxolitinib Once-Daily Extended-Release Vs Twice-Daily Immediate-Release Tablets In Healthy Adults

(Titel der Session: 604. Molecular Pharmacology and Drug Resistance: Myeloid Neoplasms: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5045.)

Tafasitamab (Monjuvi

Phase 3 Study (inMIND) Of Tafasitamab Plus Lenalidomide And Rituximab For Relapsed Or Refractory Follicular Lymphoma: Clinical Characteristics And Outcomes By Age

(Titel der Session: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Poster II. [7. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 3582.)

Phase 3 Study (inMIND) Of Tafasitamab Plus Lenalidomide And Rituximab For Relapsed Or Refractory Follicular Lymphoma: Clinical Characteristics And Outcomes Of Patients Receiving Second-Line Treatment

(Titel der Session: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Poster I. [6. Dezember, 17:30 bis 19:30 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 1819.)

CD19 Expression Is Preserved Following CD19-Directed Monoclonal Antibody Therapy With Tafasitamab

(Titel der Session: 629. Aggressive Lymphomas, Immunotherapy Including Bispecific Antibodies: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5515.)

Phase 3 Study (inMIND) Of Tafasitamab Plus Lenalidomide And Rituximab For Relapsed Or Refractory Follicular Lymphoma: Clinical Characteristics And Outcomes Of High-Risk Patients

(Titel der Session: 623. Mantle Cell, Follicular, Waldenstrom's, and Other Indolent B Cell Lymphomas: Clinical and Epidemiological: Poster III. [8. Dezember, 18:00 bis 20:00 Uhr ET]. Veröffentlichung Nr. 5367.)

Alle regulären Abstrakte, die für die Präsentation auf der ASH-Jahrestagung 2025 angenommen wurden, sind online auf der ASH-Website verfügbar. Weitere Informationen zum ASH-Kongress 2025 finden Sie unter: https://www.hematology.org/meetings/annual-meeting/schedule-and-program/programs.

Telefonkonferenz und Webcast

Incyte veranstaltet am Sonntag, dem 7. Dezember 2025, von 11:00 bis 12:30 Uhr (ET) eine Investorenveranstaltung und einen Webcast, um wichtige mutCALR-Daten zu erörtern, die auf der ASH vorgestellt werden.

Die Veranstaltung wird im Internet übertragen und kann über die Registerkarte Events and Presentations im Bereich Investoren auf Incyte.com abgerufen werden. Eine Aufzeichnung steht 30 Tage lang zur Verfügung.

Über myeloproliferative Neoplasien

Myeloproliferative Neoplasien (MPNs) sind eine eng verwandte Gruppe von Blutkrebserkrankungen, bei denen das Knochenmark abnormal funktioniert. Im Knochenmark werden die Blutzellen des Körpers gebildet. MPNs sind progressive Blutkrebserkrankungen, die jeden in jedem Alter treffen können, jedoch treten sie häufiger bei älteren Erwachsenen auf. Die Schätzungen zur Prävalenz von MPN variieren, jedoch deuten Analysen von Versicherungsdaten darauf hin, dass in den USA möglicherweise bis zu 200.000 Menschen mit den häufigsten MPN leben: Myelofibrose, Polyzythämie vera oder essentielle Thrombozythämie (ET).1

Über Mutationen in Calreticulin (mutCALR)

Calreticulin (CALR) ist ein Protein, das an der Regulierung des zellulären Kalziumspiegels und der normalen Proteinfaltung beteiligt ist. Somatische oder nicht vererbte DNA-Mutationen im CALR-Gen (mutCALR) können zu einer abnormalen Proteinfunktion führen und die Entwicklung von myeloproliferativen Neoplasien (MPNs)2 begünstigen, einer eng verwandten Gruppe von klonalen Blutkrebserkrankungen, bei denen das Knochenmark abnormal funktioniert und zu viele Blutzellen produziert.3,4 Unter den beiden Arten von MPNs, der essentiellen Thrombozythämie (ET) und der Myelofibrose (MF), ist mutCALR für 25-35 aller Fälle verantwortlich.2,3 In den USA und Europa gibt es etwa 60.000 Patienten mit mutCALR-positiver ET.5

Incyte ist führend in der Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit mutCALR-ET oder MF, die ausschließlich auf bösartige Zellen abzielen und normale Zellen verschonen, darunter INCA033989, eine erstklassige, mutCALR-spezifische Therapie.

Über das klinische Studienprogramm INCA033989

Das klinische Prüfprogramm für INCA033989 umfasst zwei multizentrische, offene Phase-1-Studien, INCA33989-101 (NCT05936359) und INCA33989 -102 (NCT06034002), an denen etwa 225 Patienten außerhalb der USA und etwa 140 Patienten in den USA teilnehmen. Die Studien untersuchen die Sicherheit, Verträglichkeit, dosislimitierende Toxizität (DLT) und die maximal tolerierte Dosis (MTD) und/oder die empfohlene(n) Dosis(en) für die Erweiterung (RDE) von INCA033989, das als Monotherapie oder in Kombination mit Ruxolitinib bei Patienten mit myeloproliferativen Neoplasien (MPN), einschließlich essenzieller Thrombozythämie (ET) und Myelofibrose (MF), verabreicht wird. Der Plan von Teil 1A (Dosissteigerung) besteht darin, die MTD und/oder die RDE von INCA033989 bei Patienten mit MF und ET zu ermitteln. In Teil 1A wird INCA033989 alle zwei Wochen intravenös in einer im Prüfplan festgelegten Dosis zwischen 24 mg und 2.500 mg verabreicht. In Teil 1B (Dosiserhöhung) wird INCA033989 in der/den während Teil 1A ermittelten RDE(s) verabreicht.

Der primäre Endpunkt der Studien konzentriert sich auf die Sicherheit und Verträglichkeit, gemessen anhand der Anzahl der Teilnehmer mit DLTs bis zu 28 Tagen, der Anzahl der Teilnehmer mit behandlungsbedingten unerwünschten Ereignissen (TEAEs) bis zu 3 Jahren und 60 Tagen sowie der Anzahl der Teilnehmer mit TEAEs, die zu einer Dosisänderung oder zum Abbruch der Behandlung bis zu 3 Jahren und 60 Tagen führten. Sekundäre Endpunkte umfassen Ansprechraten, mittlere Veränderung des ET-Gesamtsymptom-Scores gegenüber dem Ausgangswert, Prozentsatz der MF-Patienten, bei denen eine Verringerung des Milzvolumens erreicht wurde, Anämie-Ansprechen bei MF-Patienten, mittlere Veränderung der krankheitsbezogenen Allelbelastung und verschiedene pharmakokinetische Messungen über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren und 60 Tagen.

Für weitere Informationen zu dieser Studie besuchen Sie bitte: https://clinicaltrials.gov/study/NCT05936359 und https://clinicaltrials.gov/study/NCT06034002.

Über Niktimvo (Axatilimab-CSFR)

Niktimvo (Axatilimab-csfr) ist ein erstklassiger Kolonie-stimulierender Faktor-1-Rezeptor (CSF-1R)-blockierender Antikörper, der in den USA für die Behandlung der chronischen Graft-versus-Host-Reaktion (GVHD) nach Versagen von mindestens zwei vorherigen systemischen Therapien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten mit einem Körpergewicht von mindestens 40 kg (88,2 lbs) zugelassen ist.

Im Jahr 2016 erwarb Syndax von UCB die weltweiten Exklusivrechte zur Entwicklung und Vermarktung von Niktimvo. Im September 2021 schlossen Syndax und Incyte eine exklusive weltweite Lizenzvereinbarung zur gemeinsamen Entwicklung und Vermarktung von Axatilimab bei cGVHD und allen zukünftigen Indikationen.

Axatilimab wird in Frontline-Kombinationsstudien bei chronischer GvHD untersucht. Eine Phase-2-Kombinationsstudie mit Ruxolitinib (NCT06388564) und eine Phase-3-Kombinationsstudie mit Steroiden (NCT06585774) sind im Gange. Zudem wird Axatilimab in einer laufenden Phase-2-Studie bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose untersucht (NCT06132256).

Niktimvo ist eine Marke von Incyte.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Jakafi (Ruxolitinib)

Jakafi (Ruxolitinib) ist ein JAK1/JAK2-Inhibitor, der von der US-amerikanischen FDA für die Behandlung von Polycythaemia vera (PV) bei Erwachsenen, die unzureichend auf Hydroxyharnstoff angesprochen haben oder es nicht vertragen; bei Myelofibrose (MF) mit mittlerem oder hohem Risiko einschließlich primärer MF, post-polycythemia vera MF und post-essential thrombocythemia MF bei Erwachsenen; bei steroidrefraktärer akuter GVHD bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren; und bei chronischer GVHD nach Versagen einer oder zweier systemischer Therapielinien bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 12 Jahren.

Jakafi ist eine eingetragene Marke von Incyte.

Über Monjuvi (Tafasitamab-CXIX)

Monjuvi (Tafasitamab-cxix) ist ein humanisierter, Fc-modifizierter, zytolytischer, CD19-gerichteter monoklonaler Antikörper. Tafasitamab enthält eine von XmAb entwickelte Fc-Domäne, die die Lyse von B-Zellen durch Apoptose und Immuneffektor-Mechanismen wie die Antikörper-abhängige zellvermittelte Zytotoxizität (ADCC) und die Antikörper-abhängige zelluläre Phagozytose (ADCP) vermittelt. Incyte lizenziert von Xencor, Inc. die exklusiven weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Tafasitamab.

In den USA ist Monjuvi von der US-Arzneimittelbehörde FDA in Kombination mit Lenalidomid und Rituximab zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidivierendem oder refraktärem follikulärem Lymphom (FL) zugelassen.

Monjuvi ist nicht indiziert und wird nicht für die Behandlung von Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem Marginalzonenlymphom außerhalb kontrollierter klinischer Studien empfohlen.

Darüber hinaus erhielt Monjuvi in den Vereinigten Staaten eine beschleunigte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom (DLBCL), das nicht anderweitig spezifiziert ist, einschließlich DLBCL, das aus einem niedriggradigen Lymphom hervorgeht, und die nicht für eine autologe Stammzelltransplantation (ASCT) in Frage kommen. In Europa erhielt Minjuvi® (Tafasitamab) von der Europäischen Arzneimittelagentur eine bedingte Zulassung in Kombination mit Lenalidomid, gefolgt von einer Monotherapie mit Minjuvi, zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem DLBCL, die nicht für eine ASCT in Frage kommen.

XmAb ist eine eingetragene Marke von Xencor, Inc.

Monjuvi, Minjuvi, die Logos von Minjuvi und Monjuvi sowie das "Dreieck"-Design sind eingetragene Marken von Incyte.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Mission Solve On verschrieben hat. Das Unternehmen nutzt wissenschaftliche Erkenntnisse, um Lösungen für Patienten mit ungedecktem medizinischem Bedarf zu finden. Durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung proprietärer Therapeutika hat Incyte ein Portfolio erstklassiger Medikamente für Patienten und eine starke Produktpipeline in den Bereichen Onkologie sowie Entzündungen und Autoimmunerkrankungen aufgebaut. Incyte hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, und ist in Nordamerika, Europa und Asien tätig.

Für weitere Informationen zu Incyte besuchen Sie Incyte.com. Folgen Sie uns in den sozialen Medien: LinkedIn, X, Instagram, Facebook, YouTube.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Incyte

Abgesehen von den hierin dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen zur Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, zum Fortschritt und Potenzial des Onkologie-Portfolios von Incyte, dazu, ob oder wann Entwicklungswirkstoffe oder -kombinationen außerhalb der bereits in bestimmten Regionen zugelassenen Indikationen weltweit für die Anwendung am Menschen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden, sowie zum Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Prognosen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich unvorhergesehener Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit: unvorhergesehene Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Standards zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien einzuschließen; Entscheidungen der FDA, EMA und anderer Zulassungsbehörden; die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte und seinen Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte und seinen Partnern auf dem Markt; der Wettbewerb auf dem Markt; Verkaufs-, Marketing-, Herstellungs- und Vertriebsanforderungen; und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in unseren bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich unseres Jahresberichts auf Formular 10-K und unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. September 2025 endende Quartal, ausführlich beschrieben werden. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

1 Daten in den Akten 2 Raghavan, M., Wijeyesakere S.J., Peters L.R., Del Cid N. (2013) Calreticulin in the immune system: ins and outs. Trends in Immunology 34(1):13-21. Link zur Quelle (https://www.cell.com/trends/immunology/abstract/S1471-4906(12)00131-7?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS1471490612001317%3Fshowall%3Dtrue) 3 Nangalia J. Massie C.E., Baxter E.J., Nice F.L., et al. (2013) Somatic CALR mutations in myeloproliferative neoplasms with nonmutated JAK2. New England Journal of Medicine ,369(25):2391-2405. Link zur Quelle (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1312542?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200www.ncbi.nlm.nih.gov) 4 Klampfl T., Gisslinger, H., Harutyunyan A.S., et al. (2013) Somatic mutations of calreticulin in myeloproliferative neoplasms. New England Journal of Medicine 369(25):2379-2390. Link zur Quelle (https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1311347?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200www.ncbi.nlm.nih.gov) 5 Quelle für Epidemiologie: DRG, Prevalence 2026.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251102456367/de/

Contacts:

Medien

media@incyte.com

Investoren

ir@incyte.com