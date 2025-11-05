© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Rivian übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen, erzielt erneut ein positives Bruttoergebnis und bestätigt den Produktionsplan für das neue R2-Modell - die Aktie reagiert mit leichten Kursgewinnen in der Nachbörse.Rivian hat im dritten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und erneut ein positives Bruttoergebnis erzielt. Dabei profitierte der US-Elektroautobauer nicht nur von seinem Gemeinschaftsunternehmen mit Volkswagen, sondern auch vom wachsenden Geschäft mit Software und Services. Der bereinigte Verlust je Aktie lag mit 65 Cent deutlich unter den von Analysten erwarteten 72 Cent. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 1,56 Milliarden US-Dollar, …