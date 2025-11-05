Rivian Automotive hat für das dritte Quartal 2025 einen höheren Nettoverlust gemeldet, da der US-Hersteller weiterhin stark in seine R2-Plattform, neue Produktionskapazitäten und seine Roadmap für autonome Fahrzeuge investiert. Rivian bekräftigte seine Prognose und erklärte, dass die R2 weiterhin planmäßig 2026 auf den Markt kommen soll. Der den Stammaktionären zurechenbare Nettoverlust von Rivian stieg im dritten Quartal auf 1,17 Milliarden US-Dollar, ...

