BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat nach einem starken Quartal abermals seine Jahresprognose erhöht. Im laufenden Jahr wird nun ein Absatzziel von 811.000 bis 845.000 Autos angepeilt, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Erst Ende Juli war Auto1 optimistischer geworden und erwartete damals den Verkauf von 772.000 bis 817.000 Autos. Beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) hat das Unternehmen mittlerweile 180 bis 195 Millionen Euro statt 160 bis 190 Millionen Euro auf dem Zettel.

Im dritten Quartal erzielte Auto1 einen Rekordabsatz von 218.617 Fahrzeugen, ein Plus von fast einem Viertel im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um rund ein Drittel auf 2,1 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis schnellte sogar um gut die Hälfte auf 51,9 Millionen Euro nach oben. Unter dem Strich entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 19,2 Millionen Euro nach 7,7 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Mit sämtlichen Kennziffern übertraf der Online-Gebrauchtwagenhändler die Erwartungen der Analysten./niw/stk