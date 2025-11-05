Die zuletzt veröffentlichten Quartalszahlen haben bei der Deutschen Bank zu einem Befreiungsschlag geführt. Es wurde ein Kaufsignal generiert und damit hat sich das Chartbild deutlich aufgehellt. Weitere Impulse sind zeitnah zu erwarten.Der Markt ist ein gebranntes Kind, was die Aktie der Deutschen Bank angeht. Die Kursentwicklung nach der Finanzkrise 2008/2009 spricht Bände. Jahrelang wurde die nötige Restrukturierung auf die lange Bank geschoben, während Wettbewerber längst wieder auf dem Damm ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.