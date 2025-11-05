BMW hat am Mittwochmorgen Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Obwohl die schwache Nachfrage sowie höhere US-Zölle belasteten, lieferte der Autobauer solide ab und bestätigte seine Jahresziele. Gleichzeitig sehen CEO Oliver Zipse und CFO Walter Merl den Konzern dank frühzeitiger Investitionen stark aufgestellt.BMW hat im dritten Quartal die Erwartungen weitgehend erfüllt und seine Jahresziele bestätigt. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg auf 2,26 Milliarden Euro, ein Plus von rund 33 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär