5. November 2025 / IRW-Press / Aspermont (ASX: ASP, FWB: 00W), der Weltmarktführer im Bereich B2B-Medien für die Ressourcenbranchen, setzt den Wachstumskurs von Nexus, seinem Geschäftsbereich für strategisches Marketing und Kommunikation, mit einer neuen Regierungspartnerschaft fort, die mit der Nationalen Mineralienbehörde (Autoridade Nacional dos Minerais, ANM) von Timor-Leste geschlossen wurde.

Bereits im zweiten Jahr seines Bestehens hat sich Nexus zum Marketingpartner des Vertrauens für die internationale Bergbaubranche entwickelt. Durch mehrjährige Kooperationen mit dem Königreich Saudi-Arabien, der australischen Regierung sowie führenden Unternehmen wie BHP, Rio Tinto und ThyssenKrupp hat Nexus seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, glaubwürdige, datengestützte Kampagnen zu gestalten, umzusetzen und auszuweiten, mit denen die einflussreichsten Zielgruppen im Bergbau weltweit erreicht werden.

Die Beauftragung durch Timor-Leste zeugt vom raschen Imagezuwachs, den Nexus als Partner bei der Optimierung von Ressourcenstrategien auf nationaler Ebene verbuchen kann. In Zusammenarbeit mit ANM wird Nexus gezielte Kampagnen, Investorenbriefings und Thought-Leadership-Programme implementieren, um den internationalen Bekanntheitsgrad des Landes zu steigern, qualifizierte Investoren anzuziehen und das Land als verantwortungsbewusste und wettbewerbsfähige Bergbauregion zu positionieren.

Mit über drei Millionen digitalen Nutzern weltweit und einer redaktionellen Gesamterfahrung von 560 Jahren quer über alle Eigenmarken bietet Aspermont die nötige Glaubwürdigkeit, Reichweite und Wissenstiefe, die Nexus seine einzigartige Effektivität bei der Vernetzung von Regierungsbehörden, Investoren und internationalen Bergbauunternehmen verleiht.

Alex Kent, Managing Director von Aspermont, erklärt:

"Nexus entwickelt sich zu einer der faszinierendsten Wachstums-Stories innerhalb von Aspermont. In nur zwei Jahren hat sich dieser Geschäftszweig ein Portfolio hochkarätiger Partnerschaften mit Regierungen und bedeutenden Rohstoffunternehmen aufgebaut und damit seine Stärke als skalierbares, margenstarkes Unternehmen unter Beweis gestellt, das unsere Umsätze in puncto Qualität und Diversität stark aufwertet."

Joshua Robertson, Chief Marketing Officer von Aspermont, fügt hinzu:

"Der Erfolg von Nexus beruht auf einer einzigartigen Kombination aus redaktioneller Kompetenz, proprietären Daten und Zugang zu einem anerkannten internationalen Fachkreis von über drei Millionen Bergbauexperten. Unsere Partnerschaften zeigen, dass die Branche glaubwürdige Aussagen schätzt, die auf echten Erkenntnissen basieren. Dass wir nun auch Timor-Leste zu unseren Kunden zählen dürfen, stärkt unseren Wachstumskurs, den wir bei Nexus mit der Rekrutierung neuer Talente und dem Sondieren neuer Möglichkeiten verfolgen."

ÜBER NEXUS

Nexus-Website - www.thinknexus.com

Aspermont lanciert Kreativagentur Nexus - https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20240227/pdf/060v4zm5dyhh7l.pdf

Aspermont bestätigt Partnerschaft mit Saudi-Arabien und unterstützt Vision 2030 - https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20230206/pdf/45l9sx4sj26q64.pdf

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Aspermont Limited

Alex Kent, Managing Director +44 207 216 6060

Joshua Robertson, CMO, +65 8468 9145

David Straface, Company Secretary +61 8 6263 9100

Über Aspermont

Aspermont ist der führende Mediendienstleister der globalen Rohstoffbranchen. Aspermont hat ein XaaS-Wirtschaftsmodell für den B2B-Mediensektor entwickelt, das hochwertige Inhalte an eine wachsende internationale Klientel verbreitet. Dieses vielseitige Modell kann so skaliert werden, dass es neue Geschäftsbereiche in neuen Ländern und Sprachen bedient. Die stetig wachsende globale Zielgruppe im Bereich Paid Media eröffnet Aspermont neue Möglichkeiten für den gewinnbringenden Einsatz seiner riesigen Datenbank. Diese werden im Zuge von Neueinstellungen, die das Wissenskapital und die Kompetenzen des Unternehmens laufend erweitern, bestmöglich genutzt.

Aspermont notiert an der Australian Stock Exchange und an der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen im Vereinigten Königreich, Australien, Brasilien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Singapur und auf den Philippinen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aspermont.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81699Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81699&tr=1



