Das Milliardeninvestment von Nvidia in Nokia befeuert den KI-Hype. Wer auf der Suche nach unentdeckten KI-Perlen ist, sollte sich Aspermont ansehen. Das Unternehmen verbindet mit KI und Rohstoffen gleich 2 Boombranchen. Mit Rio Tinto konnte bereits ein Weltkonzern überzeugt werden. Überzeugt D-Wave Quantum die US-Regierung von einem Einstieg? Diese Spekulation hatte die Aktie auf ein neues Allzeithoch getrieben. Im Anschluss folgte eine scharfe Korrektur. Doch der Rebound läuft. Auf einen Rebound nach dem Crash warten Anleger bei TeamViewer bisher vergeblich. Die Insiderkäufe von Vorstand und Aufsichtsrat verpufften bisher. Doch Analysten sehen 100 % Kurspotenzial. Jetzt kaufen?

Den vollständigen Artikel lesen ...