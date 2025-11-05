EQS-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges

GFT erhält AWS Generative AI Competency Fünfte AWS-Zertifizierung bestätigt Tiefe in Cloud-basierter KI-Expertise Stuttgart, 05. November 2025 - GFT Technologies hat die "AWS Generative AI Competency" erlangt - ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens zu einer vollständig KI-zentrierten Organisation. Diese Auszeichnung bestätigt GFT als Partner, der Kunden und das AWS Partner Network dabei unterstützt, die Services, Tools und Infrastrukturen bereitzustellen, die für den breiten Einsatz von generativer KI erforderlich sind. Mit der "AWS Generative AI Competency" positioniert sich GFT als vertrauenswürdiger Anbieter von Unternehmenslösungen auf höchstem Niveau. Das Unternehmen hilft Kunden, Daten- und Adoptionshürden zu überwinden, um KI-Systeme mit messbarem Mehrwert einzuführen. GFT nutzt AWS-Technologien, um Interaktionen mit Kunden zu verbessern, Inhalte zu personalisieren, Abläufe zu optimieren und praktisch nutzbare Erkenntnisse zu gewinnen - und trägt damit maßgeblich zu umfassenden Digitalisierungsstrategien bei. "Die 'AWS Generative AI Competency' bestätigt, was wir in der Praxis bereits bewiesen haben", sagte Marco Santos, Global CEO von GFT. "Wir wissen, wie man generative KI in greifbare Ergebnisse verwandelt - sicher, skalierbar und abgestimmt auf die Transformationsziele unserer Kunden. Diese Kompetenz ist ein zentraler Baustein unserer KI-zentrierten Strategie. Um ein vollständig KI-zentriertes Unternehmen zu werden, erweitern wir kontinuierlich unser Know-how und unsere Partnerschaften, um verantwortungsvolle, skalierbare und wirkungsstarke KI-Lösungen zu liefern." Die "Generative AI Competency" ist bereits die fünfte AWS-Zertifizierung für GFT und stärkt die Rolle des Unternehmens als globaler AWS-Partner. Durch die Kombination der AWS Competencies für Generative AI und "Financial Services" differenziert sich GFT insbesondere in einem Schlüsselmarkt und zeigt besondere Stärke in der Entwicklung und Umsetzung realer Lösungen auf Basis generativer KI. Ein herausragendes Beispiel ist Wynxx , das sichere GenAI-Produkt von GFT für Unternehmen, das sicher und leistungsfähig auf AWS betrieben wird. Wynxx bringt generative KI in die praktische Anwendung - etwa durch Automatisierung von Planung, Tests und Code-Updates. In Projekten beschleunigt Wynxx die Softwareentwicklung um bis zu 40 Prozent und komplexe Aufgaben um bis zu 90 Prozent - ein klarer Wettbewerbsvorteil für intelligente, schnelle und kosteneffiziente Transformation. Diese Spezialisierung vertieft die Zusammenarbeit zwischen GFT und AWS weiter. Sie bietet Zugang zu erweiterten GenAI-Ressourcen, Go-to-Market-Unterstützung und Co-Selling-Programmen. Für Kunden bedeutet das schnellere Markteinführungen, geringere Kosten und skalierbare Lösungen mit langfristiger Wirkung. Für GFT stärkt die Kompetenz den strategischen Fahrplan für die Einführung von KI in Unternehmen und unterstützt das skalierbare Wachstum in den Kernmärkten. Das AWS Competency Program verbindet Kunden mit Partnern, die über tiefgehendes Fachwissen und bewährte Best Practices beim Einsatz von Generativer KI auf AWS verfügen. Diese Partner ermöglichen die nahtlose Integration von AWS-basierten Lösungen - sowohl bei Start-ups als auch in globalen Konzernen. Diese Pressemitteilung steht Ihnen auch im GFT Newsroom zum Download zur Verfügung. Ihre Kontakte

Über GFT GFT Technologies ist ein verantwortungsvolles, KI-zentriertes globales Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir konzipieren fortschrittliche Lösungen für die Daten- und KI-Transformation, modernisieren Technologie-Infrastrukturen und entwickeln Kernsysteme der nächsten Generation für führende Banken, Versicherungen, Industrie- und Robotik-Unternehmen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden verschieben wir Grenzen, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Mit fundierter Branchenexpertise, modernsten Technologien und einem starken Partnernetzwerk bietet GFT verantwortungsvolle, KI-zentrierte Lösungen, die technologische Exzellenz mit hoher Liefer- und Kosteneffizienz vereinen. Das macht uns zu einem verlässlichen Partner für nachhaltigen Geschäftserfolg. Mit über 12.000 Technologie-Expertinnen und -Experten sind wir in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und bieten Karrieremöglichkeiten im Bereich führender Software-Innovationen. Die GFT Technologies SE (GFT-XE) ist im SDAX der Deutschen Börse notiert. Let's Go Beyond_ www.gft.com/de www.gft.com/de/de/blog www.linkedin.com/company/gft-technologies x.com/gft_de



